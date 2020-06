Kierowca, który spowodował czwartkowy wypadek przedstawił zaświadczenie o niekaralności i m.in. na tej podstawie został zatrudniony - zapewniła w piątek rzeczniczka spółki Arriva Joanna Parzniewska. Dodała, że przewoźnicy nie mają dostępu do danych o wykroczeniach.

Służby pracują na miejscu wypadku autobusu miejskiego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP/EPA

W piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Tomaszowi U., który pod wpływem amfetaminy doprowadził do wypadku autobusu w Warszawie m.in. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jak się okazało, Tomasz U. był w przeszłości 13 razy karany za wykroczenia w ruchu drogowym.

Jako przedsiębiorstwo nie mamy dostępu do danych kierowcy jako osoby prywatnej. Są to dane wrażliwe i takich danych o kierowcy policja na tę chwile zgodnie z obowiązującymi przepisami nie udostępnia- powiedziała w rzeczniczka spółki Arriva Joanna Parzniewska .Jak dodała, przed rozpoczęciem pracy kierowca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności i na tej podstawie, w połączeniu z ważnymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi jest zatrudniany.



To oświadczenie było. Gdyby nie to, kierowca nie zostałby zatrudniony - stwierdziła.

Parzniewska zapewniła, że firma będzie pracować nad kwestią możliwości badań kierowców na obecność narkotyków.



Obecnie ta kwestią nie jest uregulowana prawnie. Jest niejasna, w związku z tym, że pracodawca musi mieć uzasadnione podejrzenia, żeby takie badanie przeprowadzić - zaznaczyła. Dodała, że badanie - jeśli już do niego dojdzie - przeprowadzane jest obecnie w obecności policji.



Na pewno jesteśmy otwarci co do szukania takiego rozwiązania, które albo to prawo ureguluje, albo po prostu wypracowania rozwiązań, które w ramach obowiązującego prawa pozwolą nam częściej i wyrywkowo kontrolować kierowców - powiedziała Parzniewska.



Podkreśliła również, że w jej ocenie przewoźnik powinien mieć dostęp do informacji o popełnianych przez kierowcę wykroczeniach, zwłaszcza, gdy prowadzi on duży pojazd.





W wypadku zginęła 1 osoba, 22 zostały ranne

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Warszawie . Z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego spadł autobus komunikacji miejskiej linii 186.

Pojazd przebił barierki na wiadukcie i przełamał się na pół, a jego przednia część - wraz z pasażerami - spadła z wysokości około pięciu metrów.

W wypadku 1 osoba zginęła, 22 zostały ranne - w tym kilka poważnie. W szpitalach cały czas przebywają trzy osoby w stanie ciężkim i jedna w bardzo ciężkim. Pozostali ranni - w większości zostali już zwolnieni do domów po serii badań.