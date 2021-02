Po nocnym wybuchu gazu w okolicy skrzyżowania alei Paderewskiego z ul. Lenartowicza w Sosnowcu ewakuowano ok. 400 mieszkańców okolicznych bloków. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej przed eksplozją mogło dojść do awarii gazociągu. W wybuchu nikt nie ucierpiał, zniszczonych zostało kilkanaście samochodów.

/ Policja Śląska /

Jak informują strażacy, najpierw najprawdopodobniej doszło do awarii gazociągu, a chwilę później nastąpił wybuch. Gazociąg znajduje się niedaleko ciągu garaży. Kilka z nich zostało kompletnie zniszczone w wyniku tej eksplozji. Także zniszczonych zostało kilkanaście samochodów - tych w garażach oraz zaparkowanych w ich pobliżu.



Lokatorom pobliskich bloków nic się nie stało, ale zapadła decyzja o ewakuacji ok. 400 osób. Część z nich noc spędziła u bliskich i znakowych. Pozostali specjalnymi autobusami zostali zostali przewiezieni do sali sportowej. Po 9:00 pozwolono im na powrót do swoich mieszkań.



Dopływ gazu w tym rejonie został odcięty. Na miejscu cały czas pracują, strażacy i pracownicy pogotowia gazowego.





Jedna ofiara pożaru w dzielnicy Maczki

To była pracowita noc dla sosnowieckich strażaków. W nocy walczyli także z pożarem w mieszkaniu na trzecim piętrze w dzielnicy Maczki w Sosnowcu. Jedna osoba zginęła.

Zgłoszenie w tej sprawie strażacy otrzymali kilka minut po godz. 3. Ponieważ trwała już akcja na ulicy Lenartowicza, do tego pożaru, oprócz strażaków z Sosnowca, skierowano tez zastępy z innych jednostek.

Zanim strażacy dojechali na miejsce, lokatorzy bloku wybiegli na zewnątrz. 4 osoby z jednego z mieszkań zostały w środku. Drogę ucieczki odciął im gęsty dym. Te osoby zostały ewakuowane przez strażaków.