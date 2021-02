"Na moim biurku leży podpisana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego dymisja pana ministra Kowalskiego. Jeszcze dzisiaj pan minister tę dymisję otrzyma. Misja pana ministra Kowalskiego w resorcie aktywów państwowych dobiega końca" - stwierdził w RMF FM Jacek Sasin - wicepremier i minister aktywów państwowych, pytany o przyszłość swojego dotychczasowego zastępcy Janusza Kowalskiego. Potwierdził tym samym nieoficjalne informacje o jego dymisji. "Nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest duża różnica poglądów pomiędzy większością rządu a tym, co głosił pan minister Kowalski. Szczególnie w tym resorcie (...) dwugłos wychodzący z ministerstwa, bardzo poważny rozdźwięk pomiędzy wypowiedziami kierownictwa resortu, nie jest czymś dobrym" - dodał.

Co do zasady podtrzymujemy absolutnie jako rząd, jako większość parlamentarna przeświadczenie, że takie regulacje są konieczne i powinny być wprowadzone - stwierdził w RMF FM Jacek Sasin - wicepremier i minister aktywów państwowych, pytany o kontrowersyjny projekt podatku od reklam. Pamiętajmy, że w tej chwili nie mamy do czynienia z gotowym projektem. Mamy raczej do czynienia z projektem, który jest pewną wyjściową propozycją do dyskusji - tłumaczył gość Krzysztofa Ziemca. Dyskusje będą się toczyły - zarówno w ramach rządu, w ramach koalicji również rządowej. Wiemy - mówił o tym chociażby pan premier Gowin, że są pewne wątpliwości, będziemy musieli je wyjaśnić, ale również konsultacje społeczne z tymi wszystkimi podmiotami, których by te regulacje dotyczyły. Droga jeszcze daleka. Jesteśmy zdecydowani tą drogą podążać - zadeklarował Sasin.

Doszło do pewnego pęknięcia w Porozumieniu, ale obaj liderzy tego sporu - pan premier Gowin i pan poseł Bielan - deklarują, i to zresztą potwierdzają również posłowie pozostali, deklarują chęć pozostania w Zjednoczonej Prawicy - mówił w RMF FM Jacek Sasin - wicepremier i minister aktywów państwowych. Bycie w Zjednoczonej Prawicy oznacza również deklarację popierania projektów, które są projektami Zjednoczonej Prawicy w parlamencie - dodał. Pytany o przyszłość reprezentującego Porozumienie wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa, Sasin odparł: "Pan premier Gowin i ta część Porozumienia, która jest przy nim, cofnęła rekomendację panu ministrowi Gryglasowi. Ja mówiłem o tym - również publicznie - że nie widzę merytorycznej podstawy do tego, żeby w tym przypadku była decyzja". Pan minister pracuje i skupia się na tych zadaniach, które otrzymał jako członek kierownictwa resortu. Życzyłbym sobie, żeby tym ministrem w dalszym ciągu pozostał. Niczego nie mogę w tej chwili przesądzać - przyznał gość Krzysztofa Ziemca.

W internetowej części rozmowy Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o to, kiedy rozpocznie działalność rozlewnia szczepionki na Covid-19 w Polsce. "Realnie, kiedy mogłaby zacząć działać, to jest wrzesień tego roku, natomiast oczywiście już te prace trwają, budowania linii do tego, aby tę szczepionkę rozlewać" - stwierdził Jacek Sasin. Według deklaracji wicepremiera, "w maju będą już konkretne maszyny instalowane". Jednocześnie z instalacją linii technologicznej, są prowadzone rozmowy dotyczące dostarczenia surowca, czyli szczepionki - dodał. Rozmowy z poważnymi kontrahentami zagranicznymi prowadzi kierownictwo Polfy Tarchomin - to odpowiedź Sasina na pytanie o to, która szczepionka będzie rozlewana przez spółkę. Nie będę na ten temat dzisiaj dywagował - unikał odpowiedzi polityk PiS. W rozmowie z RMF FM nie wykluczył żadnej ze szczepionej, w tym rosyjskiego Sputnika.

Sasin był również pytany o wybory prezydenckie w Rzeszowie. Czy możliwy jest wspólny kandydat PiS i Solidarnej Polski? Nie ma decyzji, która by to przesądzała. Jak na razie pan minister Warchoł został ogłoszony kandydatem. (...) Nic mi nie wiadomo o tym, żeby było to w jakikolwiek sposób konsultowane z PiS - stwierdził gość rozmowy. Myślimy również o własnym kandydacie . Będzie to przedmiotem rozmów między PiS a Solidarną Polską - zadeklarował. W jego ocenie, "nie byłoby wielkiej tragedii", gdyby okazało się, że kandydatów wywodzących się ze środowiska Zjednoczonej Prawicy było dwóch.