Józef Kubica - obecny szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Dziś na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Lasy Państwowe został powołany Pan Józef Kubica - obecny Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach - napisał na Twitterze wiceminister.



Jak czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Józef Kubica jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble leśnego wtajemniczenia. Najpierw jako stażysta w Nadleśnictwie Świerklaniec, od 1 stycznia 1980 r. pracował w Nadleśnictwie Brynek na stanowisku podleśniczego, by w 1987 roku otrzymać awans na leśniczego w tym samym nadleśnictwie. Od 1 marca 2017 r. rozpoczął ponownie pracę w Nadleśnictwie Świerklaniec na stanowisku inżyniera nadzoru.



Napisano, że Kubica dzieli pracę zawodową z pasją społeczną. Od 2015 roku radny Sejmiku Województwa Śląskiego: przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, współautor wielu uchwał sejmikowych m.in. uchwały "antysmogowej", propagator programu "Czyste Powietrze", współautor konkursu "Inicjatywa Sołecka", członek Kapituły Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.



Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny został odwołany z funkcji dyrektora generalnego LP w czwartek 8 kwietnia. Powołany na to stanowisko został 19 stycznia 2018 r. przez ówczesnego ministra środowiska Henryka Kowalczyka, wcześniej, od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 roku. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska; jako wiceminister środowiska był pełnomocnikiem ds. Puszczy Białowieskiej.