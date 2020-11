Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom. Pierwszy z nich to Przemysław Sz., ochroniarz wrocławskiego klubu X-Demon. Usłyszał on zarzut pobicia Macieja Aleksiuka i przyznał się do winy. Drugim z podejrzanych jest menadżer klubu Łukasz R. Zdaniem prokuratury miał on utrudniać postępowanie do czego się nie przyznaje.

