W sobotę, tydzień po zaginięciu Macieja Aleksiuka, z Odry wyłowiono ciało poszukiwanego 20-latka. Ze wstępnych ustaleń wrocławskiej prokuratury wynika, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

/ Policja Wrocławska /

"Gazeta Wrocławska" podaje, że służby ustaliły, jak doszło do śmierci Macieja Aleksiuka. Mężczyzna miał wpaść do Odry na wysokości gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego - informuje gazeta. "Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi prokuratura Stare Miasto. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek" - czytamy.



Jak z kolei pisze Onet, wiele wskazuje na to, że prokuratura dysponuje nagraniem, na którym widać, jak 20-latek wpada do wody. Oficjalnie śledczy potwierdzają, że dysponują nagraniem z miejsca zdarzenia, nie ujawniają jednak, co ono przedstawia. Z informacji "Gazety Wrocławskiej" podczas wypadku Maciej Aleksiuk był już wtedy sam; bez mężczyzny, który towarzyszył mu pod klubem.

Jak wynika ze wstępnych informacji, na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek śladów wskazujących na udział osób trzecich w zdarzeniu - informuje Onet prok. Justyna Pilarczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Maciej Aleksiuk zaginął w nocy z piątku na sobotę

Sprawą tajemniczego zaginięcia 20-letniego Macieja Alesiuka żyła cała Polska. 20-latek zaginął w nocy z 25 na 26 września. Student szkoły pożarnictwa przyjechał do Wrocławia z Roztoki w powiecie świdnickim. Razem ze znajomymi bawił się w klubie X-Demon.



Po raz ostatni Maciej Aleksiuk był widziany ok. godz. 2. Jak pisze Onet, w zeszłym tygodniu do sieci trafiły nagrania z kamer monitoringu, na których było widać 20-latka po wyjściu z klubu, najpierw opierającego się o słupek, a później odchodzącego spod klubu w towarzystwie innego mężczyzny. Tajemniczy towarzysz miał odprowadzić Macieja do placu Jana Pawła II. Tam się rozdzielili.

Poszukiwania 20-latka trwały tydzień. W tym czasie przeczesywano m.in. fosę miejską oraz teren Odry przy mostach Mieszczańskich. W sobotę przed południem ciało Macieja Aleksiuka zostało znalezione w Odrze, w rejonie ulicy Celtyckiej na wrocławskim Kozanowie.