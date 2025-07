​Mokotowska prokuratura wszczęła 6 postępowań w sprawie znieważania Kasi Nawrockiej, córki prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Każde postępowanie dotyczy wpisów na osobnej platformie internetowej - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotra Antoni Skiba.

Kasia Nawrocka i Karol Nawrocki podczas wieczoru wyborczego / Paweł Wodzyński / East News

7-letnia Kasia Nawrocka podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego w żywiołowy sposób reagowała na to, co dzieje się wokół niej - przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, machała do publiczności, chwytała się za boki i tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów w mediach społecznościowych. Zachowanie 7-latki spotkało się z falą nieprzychylnych i złośliwych komentarzy części internautów. Głos w mediach społecznościowych zabrała nawet Marta Nawrocka , pisząc, że "słowa mogą ranić".

Policja kilka dni później podjęła czynności w związku z hejtem na 7-latkę. W poniedziałek 7 lipca rzecznik prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że do prokuratury wpłynęło kilkaset zgłoszeń w tej sprawie, m.in od osób prywatnych, matki dziecka i Rzeczniczki Praw Dziecka.

Skala jest ogromna. Od samego RPD wpłynęło prawie 200 zgłoszeń. Zostały one połączone w zależności do tego, gdzie były publikowane. Osobne postępowanie dotyczy wpisów na Facebooku, Tik Toku, X, LinkedIn, Instagramie i forum Onetu - wyjaśnił prok. Skiba.

Hejt na córkę Nawrockiego. "Przypilnuję, żeby hejterzy zostali surowo ukarani"

Postępowania prowadzone są w sprawie publicznego znieważenia córki prezydenta-elekta - art. 216. Prok. Skiba wyjaśnił, że wpisy będą też rozpatrywane pod kątem kierowania gróźb karalnych (art.190 kk) oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa (art. 260 kk).

Część nie wypełnia tych czynów, pozostałe są na bieżąco analizowane. Cały czas napływają zgłoszenia - dodał.

W piątek poseł PiS Krzysztof Szczucki opublikował w mediach społecznościowych pismo z mokotowskiej prokuratury, z którego wynika, że wszczęła ona dochodzenie po jego zawiadomieniu w sprawie znieważania córki prezydenta-elekta.



Na skutek mojego zawiadomienia Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów wszczęła dochodzenie w sprawie znieważania Kasi Nawrockiej. Przypilnuję, żeby wszyscy hejterzy zostali surowo ukarani! - zapowiedział Szczucki.