Karol Nawrocki apeluje do premiera Donalda Tuska i zapowiada zwołanie Rady Gabinetowej tuż po zaprzysiężeniu. Prezydent elekt planuje działania w sprawie sytuacji na granicy z Niemcami. "Ta sytuacja - w moim uznaniu - jest dramatyczna i nie będę wobec niej obojętny po 6 sierpnia" - powiedział.

Karol Nawrocki / Wojciech Olkuśnik / East News

Karol Nawrocki, prezydent elekt, zapowiada zwołanie Rady Gabinetowej tuż po zaprzysiężeniu, by omówić sytuację na granicy z Niemcami.

Prezydent elekt apeluje do premiera Donalda Tuska o rozwiązanie problemu nielegalnej migracji i napięć na granicy.

Nawrocki zapowiada spotkanie w Brukseli z szefem NATO Markiem Rutte; towarzyszyć mu będzie Marcin Przydacz, przyszły minister ds. międzynarodowych.

Skład kancelarii prezydenta elekta jest skompletowany w 99 proc., a nazwisko szefa kancelarii poznamy w ciągu 10 dni.

Karol Nawrocki został poproszony w poniedziałek w Polsat News o ocenę sytuacji na naszej zachodniej granicy z Niemcami. Oczywiście, że polska zachodnia granica dzisiaj jest nieszczelna. Sygnalizowali mi to już w czasie kampanii wyborczej mieszkańcy zachodnich regionów Polski - powiedział prezydent elekt.

Karol Nawrocki: Nie będę obojętny

W jego ocenie, Niemcy wciąż nie traktują nas w tym zakresie jak partnera. Natomiast martwi mnie w kwestiach naszych wewnętrznych, polskich, w kwestiach obywatelskich to, że obecny rząd Donalda Tuska działa na zasadach divide et impera - dziel i rządź, bo dochodzi już do pewnych napięć pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej a przedstawicielami ruchu obywatelskiego - zauważył Nawrocki.

Ta sytuacja - w moim uznaniu - jest dramatyczna i nie będę wobec niej obojętny po 6 sierpnia. Z całą pewnością zwołam Radę Gabinetową i będę chciał poznać wszelkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów - oświadczył prezydent elekt.

Według niego, "nie może być sytuacji, w której my, w Polsce dowiadujemy się od niemieckiej policji czy z niemieckiej prasy o tym, jak wygląda kwestia nielegalnych migrantów, przerzucanych przez Niemców do Polski".

Polska Straż Graniczna nie może być stawiana w sytuacji wykonywania rozkazów naszego sąsiada. Więc ta kwestia, myślę, budzi nie tylko moje wątpliwości, ale także wielu ludzi w Polsce. Ona powinna zostać jednoznacznie rozwiązana także w kontekście wprowadzenia kontroli na granicy po stronie polskiej - zaznaczył Nawrocki.

Nawrocki z apelem do Tuska

Prezydent elekt zaapelował też do premiera Tuska o rozwiązanie tej sprawy. Bo - jak mówił - "sytuacja, w której obywatele wypełniający funkcje państwa na granicy z Niemcami wchodzą w konfrontacje z naszymi funkcjonariuszami, którzy po prostu wykonują rozkazy jest niebezpieczna".

Ja przede wszystkim chciałbym poznać prawdę o tej sytuacji, bo przez wiele miesięcy dowiadujemy się o niej niestety z niemieckiej prasy czy z komunikatów niemieckiej policji (...). Dlatego zwołam Radę Gabinetową w tej kwestii po 6 sierpnia. Choć być może sytuacja jest tak dynamiczna, że taką Radę zwoła już obecny prezydent, pan Andrzej Duda. Tego nie wiem, ale dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami niepokojącej sytuacji na zachodniej granicy - podkreślił Nawrocki.

Od października 2023 r. na granicy polsko-niemieckiej obowiązują wprowadzone przez Niemcy kontrole, których celem jest powstrzymania nielegalnej migracji. Posłowie opozycji publikują w internecie informacje o przebywających w Polsce migrantach, według nich, przewożonych z Niemiec niezgodnie z procedurami przez tamtejsze służby graniczne.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował w poniedziałek do wszystkich, którzy chcą bronić polskich granic, by wstępowali do Straży Granicznej. Dodał, że resort nie współpracuje z samozwańczymi patrolami obywatelskimi, których członkowie próbują "robić na granicy zadymę".

Nawrocki spotka się z szefem NATO

Nawrocki zapowiedział, że we wtorek w Brukseli spotka się z szefem NATO Markiem Rutte. Jak dodał, w podróży będzie towarzyszyć mu Marcin Przydacz, który w jego kancelarii będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe. W KPRP pozostać ma również obecny prezydencki minister Wojciech Kolarski.

Prezydent elekt powiedział, iż na ten moment skład jego przyszłej kancelarii jest skompletowany w 99 proc. Większość ministrów w mojej kancelarii jest już wybrana, jestem z nimi w stałym kontakcie, zostały kosmetyczne dyskusje i ustalenia - wskazał.

Jak dodał, na szefa jego kancelarii jest obecnie czterech kandydatów - to trzech polityków oraz jedna osoba spoza polityki. Jak dodał, konkretne nazwisko będzie znane w ciągu najbliższych 10 dni.

Pytany, czy ma już ministra, który będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, Nawrocki odparł, że będzie to poseł PiS Marcin Przydacz, który wcześniej był m.in. szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Nawrocki podkreślił, że podczas swojej prezydentury obecny prezydent Andrzej Duda zbudował "bardzo profesjonalną" kancelarię. To też zostanie w pewnym sensie zauważone w kształcie kancelarii, którą ja tworzę, bo z całą pewnością jeden z ministrów, minister Wojciech Kolarski, z czego się bardzo cieszę, będzie dalej kontynuował swoją misję w kancelarii - powiedział.

Co z Cenckiewiczem?

Prezydent elekt nie przesądził, czy nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie b. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz b. członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Cenckiewicz, potwierdzając jednak, że jest on jednym z faworytów do objęcia tego stanowiska. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest już gotowe, ale dziś za szybko, żeby podać wszystkie nazwiska. (...) Poczekajmy na oficjalne ogłoszenia - powiedział.

Dopytywany, czy Sławomir Cenckiewicz rywalizuje z b. stałym przedstawicielem RP przy NATO Tomaszem Szatkowskim, Nawrocki odparł, że Szatkowski nigdy nie był rozważany jako kandydat na szefa BBN.