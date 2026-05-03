Rakieta nośna z 45 ładunkami została wystrzelona z bazy kosmicznej Vandenberg. Po 2 godzinach i 26 minutach od startu satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczony Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, znalazł się na orbicie.

"Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa" - wyjaśnił na portalu X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. "Dziś nowe technologie, w tym systemy satelitarne są jednym z podstawowych narzędzi do budowy niezwykle ważnych zdolności obronnych naszego kraju" - dodał.