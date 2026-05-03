Rakieta firmy SpaceX z czwartym satelitą ICEYE dla polskiego wojska ok. godz. 9 czasu polskiego wystartowała z bazy kosmicznej w Kalifornii. Po ponad 2 godzinach satelita znalazł się na orbicie. "W 2023 roku mieliśmy 0 satelitów. Pod koniec tego roku będzie ich 9! To fundamentalna zmiana dla zdolności Sił Zbrojnych i Polski w ogóle" - ocenił na portalu X wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał strategiczne znaczenie tego projektu dla polskiej armii.
Dzisiaj, 3 maja (09:46)
Aktualizacja: 17 minut temu
