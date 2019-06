Chris Botti, Matt Dusk, Brodka, Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek, Kayah i Aga Zaryan wystąpią na Wodecki Twist Festiwal, który 7 czerwca rozpocznie się w Krakowie. Publiczność będzie mogła słuchać utworów Zbigniewa Wodeckiego przez trzy festiwalowe dni. „Chcemy, by muzyka taty była grana, ale nie za każdym razem tak samo, by żyła” - mówi Onetowi Katarzyna Wodecka-Stubbs, córka artysty i dyrektor artystyczna Wodecki Twist Festiwalu.

Wodecki Twist Festiwal po raz drugi w Krakowie / materiały prasowe /

Koncert inaugurujący festiwal, 7 czerwca w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, będzie poświęcony trąbce. Był to obok skrzypiec najważniejszy instrument w twórczości i karierze Zbigniewa Wodeckiego. Jedną z gwiazd tego dnia będzie światowej sławy amerykański trębacz Chris Botti. Wystąpią także: Kayah, Anna Maria Jopek, Michael "Patches" Stewart, Piotr Wojtasik Quintet, a publiczność usłyszy m.in. tematy z twórczości Tomasza Stańko.



8 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków podczas koncertu "Chwytaj dzień" zabrzmią utwory Wodeckiego i jego ulubione standardy jazzowe w wykonaniu m.in.: Dawida Podsiadło, Brodki, Kanadyjczyka Matta Duska, Igora Herbuta, Meli Koteluk, Agi Zaryan, Gaby Kulki, Urszuli Dudziak, Sławka Uniatowskiego, Andrzeja Lamperta, Anny Marii Jopek i Alicji Majewskiej.



Tego samego dnia w Teatrze Słowackiego odbędzie się koncert w hołdzie zmarłemu w ubiegłym roku Tomaszowi Stańko. Wystąpią muzycy, którzy przez lata współpracowali z trębaczem m.in. pianista Piotr Wyleżoł i gitarzysta Apostolis Anthimos.



W finale festiwalu zaplanowano koncertową premierę płyty "Wodecki Jazz" w wykonaniu kwintetu Piotra Barona.



Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, na które wstęp będzie wolny. 7 czerwca na Rynku Głównym usłyszymy najlepsze chóry, które zaśpiewają wspólnie "Zacznij od Bacha" - wielki przebój z repertuaru Wodeckiego. Plenerowa scena festiwalu zlokalizowana będzie w Forum Przestrzenie nad Wisłą. 7 i 8 czerwca wystąpią tam młodzi artyści m.in. Ania Rusowicz, Sławek Uniatowski, Kasia Moś i Kuba Badach.

Specjalne pasmo festiwalu będzie dedykowane dzieciom. W programie jest też pokaz dokumentu o Zbigniewie Wodeckim i wystawa fotografii.



Chcemy zadbać o to, by festiwal był imprezą rodzinną. Staramy się dotrzeć nie tylko do fanów twórczości taty, ale także do Krakowian i do dzieciaków. Będą więc warsztaty podróżnicze, "najmniejsza orkiestra świata" i będziemy próbowali grać na różnych instrumentach. Zapraszamy dzieci na Mały Rynek, ale też zapraszamy całe rodziny nad Wisłę. Będzie tam otwarta scena plenerowa i niebiletowana. A grać będą wspaniali artyści, jak Ania Rusowicz, Kuba Badach, Sławek Uniatowski i wielu innych. Można przyjść z kocem i rodzinnie spędzić miły czas nad Wisłą - mówi w rozmowie z Onetem córka Zbigniewa Wodeckiego i dyrektor artystyczna festiwalu, Katarzyna Wodecka-Stubbs.

Podczas kolejnej edycji Wodecki Twist Festiwal po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda W. - wyróżnienie, przyznawane artystom-przyjaciołom festiwalu, których wyróżnia wybitność, wszechstronność i wrażliwość. Nagroda zostanie wręczona podczas koncertu "Chwytaj dzień" 8 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Zbigniew Wodecki, multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, zmarł 22 maja 2017 r. w wieku 67 lat.