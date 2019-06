W tym roku w ramach krakowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 949 projektów. Wśród wnioskodawców jest 6-letni Benjamin - nowe przepisy pozwalają na składanie projektów w budżecie obywatelskim przez wnioskodawców w każdym wieku. Firmowany przez 6-latka projekt nazywa się "Bezpieczny chodnik przy ul. Glogera".

Brak chodnika przy ul. Glogera w Krakowie / Magdalena Partyła-Wójcik / RMF FM

Chciałbym, żeby na Glogera był chodnik. Jak będzie chodnik, to będę mógł sam chodzić do szkoły albo jechać do szkoły na hulajnodze. Na razie nie mogę, bo jest niebezpiecznie - mówi 6-letni Benio.

Jego mama Monika nie ukrywa, że pomogła mu pisać projekt. Beniamin nie potrafi jeszcze pisać, przynajmniej nie potrafi pisać projektów do Budżetu Obywatelskiego, więc jako mama postanowiłam mu pomóc - powiedziała nam. Popiera inicjatywę syna, ponieważ w Krakowie przy ul. Glogera powstały markety i kilkanaście bloków, chodnika wzdłuż ulicy niestety nadal brakuje.

Wybudowało się kilkanaście dużych bloków, w których mieszkają głównie rodziny z małymi dziećmi. Najbliższa szkoła znajduje się przy ul. Pigonia i tę trasę trzeba pokonać autobusem albo samochodem, a jest to naprawdę niewielka odległość, bo jest to tylko jeden przystanek i niestety nasze dzieci nie mogą same chodzić do szkoły - przyznaje.

Ulica Glogera to droga z Zielonek do Krakowa. Mamy podwójną ciągłą, a kierowcy nie do końca stosują się do ograniczenia prędkości - mówi reporterowi RMF MAXXX Weronika, która mieszka w okolicy.

Czy urzędnicy są zaskoczeni młodym wiekiem wnioskodawcy?

Na początku stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy dotycząca samorządu gminnego, która wpisała paragraf dotyczący Budżetów Obywatelskich ustanawiające je jako jedną ze szczególnych form konsultacji społecznych. To oznacza w praktyce, że w Budżetach Obywatelskich mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta bez względu na wiek. Mogą składać projekty, ale też na nie głosować, niezależnie od tego, ile mają lat.



Budżet Obywatelski to jest nauka samorządności, budowanie postaw obywatelskich, które gdzie się mają zaczynać, jeśli nie właśnie w wieku przedszkolnym i szkolnym, kiedy uczymy naszych młodych mieszkańców postrzegania rzeczywistości nas otaczającej i brania współodpowiedzialności za to, co się wokół nas dzieje. Tym bardziej cieszą takie postawy - tłumaczy Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Od ostatnich dwóch i trzech lat w Budżecie Obywatelskim dominowały projekty "sportowe i "zielone", związane z np. ochroną środowiska. Z racji tego, że w tym roku postawiono na projekty dzielnicowe, czyli te bliżej mieszkańców, pojawiły się zmiany. Największa grupa projektów dotyczy infrastruktury szeroko pojętej związanej z komunikacją, czyli chodnikami, ulicami i przejściami dla pieszych - wyjaśnia Płoskonka.

Głosowanie nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim rusza w Krakowie 28 września i potrwa do 7 października.