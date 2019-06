Do 2 czerwca Pacanów zdominowany jest przez 17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Rosja 2019 – największe wydarzenie prezentujące kulturę dziecięcą w kraju.

Dziś w Pacanowie odbędzie się rywalizacja w ramach XIII Spotkań Mistrzów Muzyki, czyli konkurs najlepszych młodych polskich wokalistów.

Jutro ulicami miasta przemaszeruje rozśpiewany barwny Bajkowy Korowód w stylu Show must go on! O 13.30 rondu w Słupi (gmina Pacanów) nadane zostanie imię Koziołka Matołka, a później (o godzinie 15.00) na Rynku obchodzone będą urodziny Koziołka Matołka. W tym roku sędziwy podróżnik kończy 86 lat. Z tej okazji pokroi i rozda czterowarstwowy tort o wysokości 2 metrów, który ozdobi 86 świec.

Uczestnicy uroczystości finałowej zaproszeni zostaną do namiotu cyrkowego na spotkanie z zaczarowanym światem teatru, cyrku i magii. Trzy spektakle zaprezentuje Cyrk Juremix. Będą także teatry uliczne, popisy iluzjonisty Pana Li i akrobacje braci Kłeczek.

Kluczowe wydarzenie Festiwalu to oczywiście setki warsztatów odbywających się na terenie całego miasteczka w strefach wiedzy, zabawy, twórczości i rodziców. Zaplanowano m.in. programowanie robotów, sterowanie humanoidalnym automatem, a także zajęcia w laboratorium Mendelejewa, z którego wyparowały pierwiastki. Młodzi ludzie spróbują zbudować silnik elektryczny, elektryczny samochód i rakietę kosmiczną, poznają także, jak działa umysł geniusza.

Strefę twórczości zdominuje mobilna huta szkła, gdzie w temp. 1300 stopni powstaną kwiaty, patery, wazoniki, kielichy, zwierzęta. Będą także warsztaty kowalstwa, ceramiczne, garncarskie, kaligrafii rosyjskiej, upcyklingu, malowania na szkle, tworzenia ogrodów w słoikach itd.

Ogromu i różnorodności imprez nie sposób opisać. Warto tylko dodać, że na najmłodszych czeka wesoła piaskownica z zabawkami i foremkami do kreatywnej zabawy. Wielka gąsienica, klocki bump, mega klocki cegły, gry recyclingowe wykonane podczas warsztatów twórczych oraz gry i zabawy prowadzone przez animatorów. Będzie także coś dla rodziców.

Podczas dni festiwalowych działa najnowsza atrakcja Centrum Bajki - Wioska Indiańska Manitu, gdzie od najstarszych Indian w Pacanowie dowiemy się o zwyczajach, kulturze i kuchni dzikiego zachodu.

Przybywajcie! Pełen program imprez znajdziecie <<< TUTAJ >>>

Centrum Bajki to miejsce, gdzie na każde dziecko czeka Bajkowy Świat - magiczna kraina, która jest połączeniem niezwykłego muzeum z interaktywną wystawą, gdzie można zobaczyć prawdziwe ziarnko grochu, które nie dawało spać księżniczce czy piegi z Akademii Pana Kleksa, przejechać się pociągiem, który leci w kosmos, spotykać Małego Księcia, by nagle zanurzyć się w morską głębinę, w której przez okna magicznej kolejki zobaczymy syreny, trytony i przeżyjemy atak morskich potworów.

Wśród atrakcji Centrum Bajki jest Mały teatr - kameralna scena lalkowa, prezentująca znane i lubiane baśnie w pięknych aranżacjach. Po spektaklu widzowie uczestniczą w krótkiej prelekcji o teatrze lalkowym. Oglądają lalki, dowiadują się jak działają i jak nazywają się różne techniki ich uruchamiania. Po takim spotkaniu, również towarzyszący dzieciom rodzice i opiekunowie, przestają mylić kukiełki z pacynkami czy marionetkami.

Wyprawa do Centrum Bajki to także wyprawa do Krainy Baśni. "Bajkowy Świat" to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach wspólna podróż przez baśniowe krainy - pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. Jest to również podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci zauważają podobieństwa i różnice między baśniowymi światami różnych narodów.

Polecamy też Krainę Soria Moria. To interaktywna wystawa - opowieść oparta na fińskim systemie edukacji, nawiązuje do skandynawskich tradycji bajarskich, łącząc świat baśni, legend i podań krajów Północy (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, ew. Estonia) z najnowocześniejszą technologią ekspozycyjną. Zwiedzający "Sorię Morię" zostają zaproszeni do udziału w kilkustanowiskowej grze - historii o dramatycznej narracji (zawiązanie akcji, akcja, rozwiązanie akcji.) Jej zadaniem jest przedstawienie podstawowych elementów kultury nordyckiej i wzbudzenie zainteresowania tym kręgiem cywilizacyjnym.

Nazwa "Soria Moria" odnosi się do jednej z najpopularniejszych baśni norweskich opowiadającej o zamku, który jest przedstawiany jako kraina szczęścia, a jego poszukiwanie to częsty motyw innych bajkowych narracji Północy. Opowieść została zbudowana w taki sposób, aby na przykładzie kilku atrakcyjnych, egzotycznych historii, zwrócić uwagę dzieci na najważniejsze znaki (np. surowy, zimowy krajobraz górski, powtarzających się bohaterów, historie), a tym samym przypisać je do tego obszaru kulturowego.

Po godzinie 14:00 będziemy mieć dla Was rodzinne zaproszenia do Centrum Bajki w Pacanowie. Dzwońcie 12 20000 14