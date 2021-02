Do dwunastu lat więzienia grozi 42-letniej mieszkance powiatu jędrzejowskiego i jej partnerowi, z którym napadła na własną 94-letnią babcię. Para napastników została zatrzymana po policyjnej obławie - poinformowała we wtorek świętokrzyska policja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Wodzisław. Jak poinformował Michał Kwieciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, dyżurny otrzymał zgłoszenie od 94-letniej seniorki, która poinformowała, że została napadnięta przez wnuczkę.

Według jej relacji, w sobotę odwiedziła ją wnuczka wraz ze swoim partnerem. W pewnym momencie mężczyzna zażądał od 94-latki pieniędzy za podwiezienie wnuczki. Kobieta wyjęła z kieszeni plik banknotów, a 42-latek wyrwał pieniądze z jej rąk i uciekł - przekazał funkcjonariusz.



W tej samej chwili do seniorki podeszła jej wnuczka, która szarpiąc ją i wykręcając dłonie, odebrała jej resztę pieniędzy. W sumie łupem zbójeckiej pary padło 2400 złotych.



Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła policję. Działania służby dyżurnej, zaangażowanie patroli i punkty kontrolne na możliwych trasach poruszania się sprawców doprowadziły do zatrzymania samochodu, którym jechał 42-latek. Jego partnerki jednak w pojeździe nie było - dodał.



Kobieta została zatrzymana tej samej nocy w podjędrzejowskiej miejscowości. Z pomocą przypadkowo zatrzymanego kierowcy próbowała dotrzeć do miejsca zamieszkania.



W poniedziałek para sprawców została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.