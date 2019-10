Oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku został zamknięty na stałe. Przez kilka miesięcy był zawieszony, bo dyrekcja intensywnie szukała lekarzy, którzy mogliby tam pracować, niestety bezskutecznie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przyjęcia na oddziale chirurgii dziecięcej włocławskiego szpitala wstrzymano pod koniec marca, w kwietniu jego działanie zostało zawieszone. Powód - brak rąk do pracy.

Ruszyły intensywne poszukiwania lekarzy specjalistów ­- Proponujemy sporo więcej niż w sąsiednich szpitalach, oferujemy też mieszkanie służbowe - mówił wtedy w rozmowie z RMF FMF ówczesny dyrektor szpitala Marek Bruzdowicz - To nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia braku specjalistów - tłumaczył i dodawał, że na rynku jest ich po prostu za mało.

Pół roku później sytuacja wygląda dokładnie tak samo, więc zapadła decyzja o ostatecznym zamknięciu oddziału z końcem września - mimo to, jak wynika z zapowiedzi dyrekcji, poszukiwania chirurgów dziecięcych do pracy w szpitalu będą trwały.

We włocławskim szpitalu działa oddział chirurgii "jednego dnia", na który mogą być przyjmowane również dzieci. To jednak nie rozwiązuje problemu - po pierwsze, oddział obsługuje tylko lżejsze przypadki, a po drugie działa tylko w ciągu dnia. Pacjenci w cięższym stanie lub ci, którzy trafiają do szpitala w nocy przewożeni są do Bydgoszczy lub Torunia, gdzie funkcjonują najbliższe oddziały chirurgii dziecięcej.