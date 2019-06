Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Parczew. W tych czterech szpitalach w kraju przy oddziałach dziecięcych powstaną specjalne strefy komfortu i nauki! Wszystko po to, by mali pacjenci choć na chwilę mogli zapomnieć o szpitalnej codzienności. Chcesz dołączyć do akcji – włącz radio!

W tym roku z okazji Dnia Dziecka radio RMF FM przy wsparciu słuchaczy i darczyńców ufunduje kolorowe, przyjazne i bezpieczne strefy komfortu z kącikami tematycznymi. Wraz z Nową Szkołą wyposażymy je w nowe kanapy, sofy, stoliki, krzesła, biurka, ale i materiały do zabawy i nauki.



Wszystko po to, by dzieci leczące się w placówce nie musiały spędzać czasu wyłącznie w szpitalnej sali i mogły na chwilę zapomnieć o swoich problemach ze zdrowiem. Idea kącików zabawy jest piękna i bardzo potrzebna szpitalom - mówi Grzegorz Stanak, dyrektor handlowy Nowej Szkoły. Nasza firma postawiła na jakość i bezpieczeństwo, co pomaga nam w tworzeniu dobrych pomocy dydaktycznych - dodaje. Podkreśla, że sprzęty, które trafią do szpitalnych stref komfortu będą trwałe, praktyczne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Strefy powstaną w: Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Szpitalu Powiatowym w Parczewie (Oddział Dziecięcy) i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Dziś nasi reporterzy są w tych czterech placówkach. Słuchajcie ich relacji w Faktach RMF FM!

Charytatywna akcja RMF FM Michał Dukaczewski /RMF FM

Jeśli chcesz dołączyć do naszej akcji, włącz radio! Dziś - 1 czerwca w Dniu Dziecka - o 16:20 i 16:40 na antenie RMF FM wyemitujemy dwa charytatywne bloki reklamowe.

Naszą akcję wsparli:

sieć sklepów Ski Team

Grupa LOTOS

sieć sklepów Media Markt

Toyota Motor Poland

Habza Finanse

Lexus

PKN Orlen

biuro podróży Rainbow

firma Viessmann, producent systemów grzewczych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Obecnie kącik dla dzieci znajduje się na korytarzu krakowskiego szpitala / Józef Polewka / RMF FM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Świętego Ludwika w Krakowie to jeden z najstarszych szpitali dziecięcych w Polsce. Założony został w 1874 roku.

Obecnie placówka przechodzi remont. Dobudowano jedno nowoczesne skrzydło, jednak duża część szpitala, który mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku, nadal potrzebuje zmian. Zaczynają się prace na poddaszu, które zmienione zostanie na osobne piętro.

Od wielu lat rolę pokoju spotkań, zabaw z dziećmi czy wspólnego spędzania czasu pełni zwykły szpitalny korytarz. Jest tam mało miejsca, a dodatkowo cały czas przemieszczają się tamtędy chorzy, odwiedzający czy lekarze. Jedna mała sofa, dwa stoliki i kilka zabawek - dla tak dużego szpitala nie są to wystarczające warunki.

Według planów w jednym z pomieszczeń na poddaszu powstanie bawialnia - czyli miejsce spotkań i pobytu rodziców wraz z dziećmi. Oprócz zabawek edukacyjnych znajdzie się tam także telewizor oraz miejsce do odpoczynku. Jak mówią lekarze i rodzice - dla dzieci jest to bardzo istotne, aby mogły spędzać czas poza łóżkiem i małą szpitalna salą.

Teraz bawimy się na korytarzu - przyznają rodzice małych pacjentów z krakowskiego szpitala. Jak dodają, bawialnia jest potrzebna, by maluchy mogły choć na chwilę nie myśleć o chorobach.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber Józef Polewka /RMF FM

Szpital Powiatowy w Parczewie (Oddział Dziecięcy)

Na Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Parczewie rocznie leczonych jest około 1200 małych pacjentów - od noworodków po 18-latków. Po ostatnim remoncie bardzo poprawiły się warunki. Sale zostały przebudowane i powiększone. Dzieci leżą w pojedynczych salach, mogą tam razem z nimi przebywać i nocować rodzice. Wystrój jest kolorowy i przyjazny.

Reporter RMF FM Krzysztof Kot z wizytą u małych pacjentów szpitala w Parczewie Krzysztof Kot /RMF FM

Na oddziale jest mała sala zabaw dla dzieci. Trafiły do niej odnowione krzesła i stoliki pamiętające jeszcze lata 80. minionego wieku. Jedną ze ścian lokalni artyści ozdobili malując na niej Kubusia Puchatka. W sali jest też kilka półek z książkami wykonanych z dobrego serca przez lokalnego przedsiębiorcę i regalik od sponsora.

Oddziałowa przyznaje w rozmowie z naszym reporterem, że marzy o tym, by wymienić krzesła i stoliki na nowe. Pod oknem przydałaby się kanapa do odpoczynku dla dzieci i rodziców. Przyczepione do ścian rysunki wykonane przez pacjentów mogłyby się znaleźć na korkowych lub magnetycznych tablicach.

Parczew: Tak wygląda szpitalny pokój zabaw Krzysztof Kot /RMF FM

Dyrekcja szpitala deklaruje, że wykona wszelkie prace związane z odświeżaniem pomieszczenia. Wszystko po to, by przygotować je na wstawienie nowego wyposażenia. Jedynym elementem dotychczasowego wystroju pozostanie Kubuś Puchatek namalowany na ścianie.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku / Kuba Kaługa / RMF FM

Na Oddziale Alergologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dziecięcym im. Macieja Płażyńskiego przy ulicy Polanki w Gdańsku zabawy i nauki powstanie w sali, z której teraz korzystają przede wszystkim dzieci do lat 6, a podczas odwiedzin także ich rodzice. Wcześniej jednak pomieszczenie będzie musiało zostać odremontowane. A na podłodze położona zostanie nowa wykładzina.

Już lata minęły, kiedy nasze przedszkole dla młodszych dzieci - bo tak mówimy o tej sali - było odnawiane - przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem Tomasz Kulawy, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy szpitalu Polanki. Teraz, dzięki waszej inicjatywie pomieszczenie to zyska nowe oblicze.

W sali pojawią się nowoczesne, kolorowe szafki, stoliki i krzesła dostosowane do wieku dzieci, a także czteroosobowy stół dla dorosłych (rodziców). Będzie można tu przeprowadzać nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale dzieciaki będą też mogły trochę pomalować - dodaje Tomasz Kulawy. Według planów w sali ma zostać zorganizowany kącik do malowania wraz ze sztalugi.

Takie miejsce w szpitalu - jak podkreśla z kolei Jarosław Cejrowski, rzecznik prasowy placówki jest bardzo ważne - w procesie leczenia. Każda choroba to stres dla dziecka. Lekarze starają się leczyć, a cały personel dba o to, żeby dzieci zapominały że są w szpitalu. Bo to przyśpiesza powrót do zdrowia - podkreśla.



Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku / Kuba Kaługa / RMF FM

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku / Kuba Kaługa / RMF FM

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Piotr Bułakowski /RMF FM

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie to jedyny szpital dziecięcy na Warmii i Mazurach. Leczy zarówno noworodki i niemowlęta, jak i nastolatków. Placówka ma 15 oddziałów oraz ponad 30 poradni specjalistycznych. Rocznie hospitalizowanych tam około 28 tys. pacjentów. Szpital udziela ćwierć miliona porad specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.

W olsztyńskiej placówce specjalna strefa komfortu powstanie na Oddziale Pediatrycznym. Tam diagnozowane i leczone są dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia, m. in.: ze schorzeniami nerek i układu moczowego, układu krążenia, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca, z chorobami układu oddechowego, z chorobami przewodu pokarmowego, po zabiegach kardiochirurgicznych.

W placówce jest duża świetlica, ale - jak podkreśla nawet personel szpitala - jest trochę smutno. W czasie posiłku sala zmienia się w stołówkę. Mamy tutaj czasem występy, są zabawki, gry planszowe, puzzle. Nie ukrywam, że jest trochę ubogo, jednokolorowo. Naszym marzeniem było, żeby trochę tutaj unowocześnić, ożywić to miejsce - powiedziała naszemu reporterowi Teresa Linowska, pielęgniarka oddziałowa.

Nasza akcja charytatywna właśnie to ma na celu. Do świetlicy trafią m.in. nowe, kolorowe stoliki i krzesełka w różnej wielkości. Będzie też miejsce wypoczynku dla rodziców, którzy muszą przebywać ze swoimi pociechami na oddziale. Dzieci na pewno będą zadowolone, a jak jest uśmiech i szczęście, to rekonwalescencja przebiega szybciej i w dobrej atmosferze - mówi pielęgniarka.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie / Piotr Bułakowski / RMF FM

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie / Piotr Bułakowski / RMF FM

Od lat wspieramy szpitale dziecięce

1 czerwca kolejny już raz naszą uwagę kierujemy ku najmłodszym, którzy spędzają Dzień Dziecka poza domem - w szpitalnych salach. W poprzednich latach przekazaliśmy nowoczesny sprzęt do kilku placówek w kraju.

I tak w 2018 roku kardiomonitory, holter EKG, spirometr, pompy infuzyjne, pulsoksymetry i lampa do fototerapii trafiły na Oddział Dziecięcy Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskiem.

Rok wcześniej nowoczesną aparaturę do diagnostyki chorób płuc (m.in. oscylometr, rynomanometr i ultrasonograf) przekazaliśmy Klinice Alergologii i Mukowiscydozy szpitala Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .



Z kolei w 2016 roku wsparliśmy Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii Szpitala "Zdroje" w Szczecinie . Zakupiliśmy urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie określić, w którym miejscu w mózgu dziecka jest obszar wywołujący napady padaczki.



Cztery lata temu finansowo pomogliśmy dzieciom będącym pod opieką Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie w Głoskowie.

W Dniu Dziecka maluchom w szpitalach rozdawaliśmy także audiobooki z bajkami nagrywane przez aktorów, sportowców i piosenkarzy wspólnie z dziennikarzami RMF FM.