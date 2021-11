Brak możliwości wezwania wsparcia, czy konsultacji z dyspozytorem co do stanu transportowanego pacjenta. Z takimi problemami zetknęli się kilka dni temu wielkopolscy ratownicy medyczni.

Zespół karetki ratunkowej z Poznania. Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Dyspozytornia pogotowia przejęta przed miesiącem przez wielkopolski Urząd Wojewódzki przestała działać. Oficjalny powód to konieczność jej zdezynfekowania i przewietrzenia.



W praktyce jednak, zespoły ratownictwa medycznego z regionu, które wyjeżdżały do pacjentów, nie mogły dodzwonić się do dyspozytorów, którzy podejmują kluczowe decyzje co do transportu osób, czy ewentualnego wsparcia ratowników na miejscu. O planach wyłączenia dyspozytorni nikt wcześniej nie powiadomił stacji pogotowia.

"Dyspozytornia zastępcza w tym momencie nie zadziałała. Zespoły nie dostały informacji o alternatywnych numerach telefonu do dyspozytorni zastępczej" - mówi Jakub Wakuluk z poznańskiego pogotowia ratunkowego.



Jedna z ekip ratowników, która pomagała poszkodowanym w wypadku, została pozbawiona możliwości wezwania wsparcia.



"Zespół, który był na miejscu sam musiał sobie poradzić z dwoma pacjentami" - podkreśla.



"Procedura zastępowalności"

"Wyłączenie dyspozytorni było konieczne ze względu na procedury" - tak lakonicznie, pracownicy wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tłumaczą ostatnie problemy z łącznością z pogotowiem.



Ratownicy z kolei zaznaczają, że brak łączności może m.in. wydłużyć czas dojazdu karetki do pacjenta, albo brak możliwości wezwania wsparcia przez medyków będących na miejscu. Co zresztą się zdarzyło, kiedy w sobotę dyspozytornia nie pracowała.



"Skorzystaliśmy z procedury zastępowalności dyspozytorni medycznych ze względu na dezynfekcję, która była prowadzona na obiekcie" - twierdzi Mateusz Daszkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Rozwiązanie "zastępowalności" jednak nie zadziałało. Ratownikom nikt nie przekazał numeru do dyspozytorni zastępczej, a łączność radiowa, do której zostali odesłani, nie działa od czerwca. "Przechodzi modernizację. Zapewniona jest m.in. łączność komórkowa" - zaznacza Mateusz Daszkiewicz.



Przestój w łączności z dyspozytorami trwał co prawda dwie godziny, ale jak alarmują ratownicy z pogotowia, jeśli podobna sytuacja się powtórzy - może to dla pacjentów oznaczać katastrofę.



Obawy są uzasadnione, bo w dyspozytorni pracuje zaledwie połowa z wymaganej liczby osób.