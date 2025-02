Czy Wielki Piątek 2025 jest dniem wolnym od pracy? W tym roku Wielki Piątek wypada 18 kwietnia. W dobie obecnych zawirowań z propozycjami wolnego w poszczególne święta, wiele osób zastanawia się, czy tego dnia będzie musiało pójść do pracy. Okazuje się, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wielki Piątek nie jest ustawowo wolny, natomiast może być dniem wolnym od pracy. Od czego więc zależy, czy będziemy musieli wtedy pracować?

Wielkanoc 2025. Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym

W 2025 roku święta wielkanocne wypadają dość późno. Wielki Piątek - 18 kwietnia, Wielka Sobota poprzedzająca święto Zmartwychwstania - 19 kwietnia, Wielkanoc - 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny - 21 kwietnia.

Liturgia Wielkiego Piątku w Kościele katolickim upamiętnia mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia katolików obowiązuje ścisły post, a w kościołach nie odprawia się mszy świętej.

Część osób zastanawia się, czy Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Choć, jak przypomina infor.pl, 5 grudnia 2018 roku do Sejmu wpłynął projekt uwzględniający to święto jako dzień wolny od pracy, Wielki Piątek nie jest ustawowo wolny - nadal jest dniem roboczym, a więc dla większości z nas pracującym. Co więcej - pracownicy sklepów spożywczych, supermarketów i dyskontów będą się musieli liczyć z tym, że najprawopodobniej godziny otwarcia sklepów będą wtedy wydłużone.

Wielki Piątek w 2025 roku będzie dla niektórych dniem wolnym od pracy

Okazuje się natomiast, że dla części pracowników Wielki Piątek 2025 będzie dniem wolnym od pracy.

Nie wynika to jednak z inicjatywy ustawodawczej, ale z wewnętrznych praktyk niektórych firm, urzędów czy korporacji.

Te coraz częściej decydują się na wprowadzenie tego dnia do kalendarza wolnych dni - jako dodatkowego benefitu dla swoich pracowników. Informacja o wolnym w Wielki Piątek może być więc ogłoszona przez naszego pracodawcę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

1 stycznia (środa) - Nowy Rok,

6 stycznia (poniedziałek) - święto Trzech Króli,

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny ,

, 1 maja (czwartek) - święto Pracy,

3 maja (sobota) - święto Konstytucji 3 Maja,

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) - Wigilia,

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie,

26 grudnia (piątek) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.