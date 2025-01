Od czterech lat zakaz handlu nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku. Jak będzie w 2025 roku? Weekendowe zakupy w ramach niedziel handlowych będzie można zrobić w styczniu, czerwcu i sierpniu oraz - z okazji Wielkanocy i świąt Bożego Narodzenia - dwukrotnie w kwietniu oraz trzykrotnie w grudniu. Najbliższa niedziela handlowa wypada 26 stycznia 2025. Kiedy dokładnie sklepy będą otwarte w pozostałych miesiącach nowego roku?

/ Shutterstock

Niedziele handlowe 2025. Kalendarz

Choć zakaz handlu w niedziele ma swoich zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników, zdecydowana większość niehandlowych niedziel na stałe wpisała się już w krajobraz polskiej gospodarki. Zazwyczaj sklepy otwarte siedem dni w tygodniu były przed dłuższym weekendem, świętem państwowym lub paroma dniami świąt z rzędu, podczas których obowiązuje zakaz handlu. Wszystko po to, by zaopatrzyć się na dni wolne od pracy i zajęć lekcyjnych.

W 2025 roku sklepy będą otwarte:

26 stycznia 2025,

13 kwietnia 2025,

27 kwietnia 2025,

29 czerwca 2025,

31 sierpnia 2025,

7 grudnia 2025,

14 grudnia 2025,

21 grudnia 2025.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano 32 wyjątki.

W niedziele mogą działać m.in. placówki pocztowe (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki), cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, sklepy z prasą czy kawiarnie.

Co z wolną od pracy Wigilią? Kiedy w grudniu 2025 sklepy będą otwarte?

Pomysł Wigilii jako dnia wolnego od pracy postulowała Lewica. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy, jednak okazało się, że ma to ścisły związek z kwestią niedziel handlowych.

Nowela przewidywała, że w przypadku wolnej Wigilii od 2025 roku, trzy niedziele poprzedzające 24 grudnia będą handlowe. O to, czy Andrzej Duda podpisze taką ustawę, co wpłynie na to, że niedziel w grudniu, w które sklepy będą otwarte, będzie więcej, prezydent był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM.

Jestem po dyskusji, którą odbyliśmy w gronie przedstawicieli strony społecznej, Rady Dialogu Społecznego. Podstawowym zarzutem wobec ustawy i rządzących było to, że nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w tej sprawie - mówił gość RMF FM. Zgłoszono cały szereg zastrzeżeń. Głosy były rozdzielone po połowie - dodał Andrzej Duda.

Finalnie jednak prezydent podpisał ustawę o wolnej Wigilii. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka poinformowała, że ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa przewiduje, że od 2025 roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe, jednak w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Regulacja weszła w życie 1 lutego 2025 roku.