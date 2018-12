W Policach w niedzielę rano trwa ewakuacja mieszkańców miasta z powodu akcji wydobycia bomby lotniczej z drugiej wojny światowej. Na czas podjęcia niewybuchu swoje domy musiało opuścić około 25 tys. ludzi.

Niewybuch w Policach / Marcin Bielecki / PAP

Ewakuację zaplanowano w godzinach od 6.00 do 9.00. Natomiast samo wydobycie bomby odbędzie się od godziny 9.30 do 11.30. Powrót mieszkańców do domów zaplanowano po przeprowadzeniu akcji w niedzielę po godzinie 12.00, na sygnał służb zarządzania kryzysowego.

Na ważący około 250 kilogramów niewybuch natrafiono w ubiegły czwartek na ul. Tanowskiej podczas prac ziemnych. Obszar zagrożony eksplozją obejmuje teren o promieniu półtora kilometra od bomby. W tej strefie mieszka około 25 tys. ludzi.

Ewakuacja obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie Polic z wyłączeniem ulic: Piaskowej, Bursztynowej, 26 Kwietnia, 1 Maja, Okulickiego, Roweckiego, Kresowej i Korczaka oraz osiedli Mścięcino i Jasienica.

Miejsca wyznaczone do przebywania ludności na czas akcji to szkoły podstawowe nr 8 i 2 w Policach. Wszelkie informacje o ewakuacji można otrzymać, dzwoniąc pod numery telefonów 91-317-62-72 lub 986.

(az)