Wielka akcja policji w szkołach. 59 zatrzymanych i setki zgłoszeń

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Ponad 24 tys. zaangażowanych policjantów, prawie 35 tys. skontrolowanych szkół - to dotychczasowe dane dotyczące wielkiej piątkowej akcji policji po atakach nożowników w placówkach edukacyjnych na Mazowszu. Od czwartku służby odebrały ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach, w tym czasie zatrzymano 59 osób.

Patrol policji przed jedną ze szkół w Warszawie, 09.10.2026 r. (fot. Wojciech Olkusnik)

Patrol policji przed jedną ze szkół w Warszawie, 09.10.2026 r. (fot. Wojciech Olkusnik) / East News

W piątek po południu Komenda Główna Policji przekazała, że w ramach wielkiej akcji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek edukacyjnych, funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali blisko 35 tys. szkół.

W działania zaangażowano ponad 24 tys. policjantów, których wspierali funkcjonariusze straż miejskich. „Do godziny 17:00 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 59 osób” - przekazano.

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Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało, że do godz. 12:00 skontrolowano 15 tys. szkół i zatrzymano 19 osób. MSWiA przekazało, że policjanci są obecni w szkołach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększono też liczbę patroli.

Te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wydarzeń, które działy się w ostatnich dniach, nie będzie tutaj żadnego kompromisu. Bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

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Ataki w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jest też sprawa z Sierpca

Tłem ogólnopolskiej akcji są ostatnie zdarzenia w mazowieckich szkołach: ataki nożowników w placówkach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem oraz udaremniony atak w Sierpcu. Marcin Kierwiński zaznaczył, że obecnie nie ma jednoznacznych przesłanek wskazujących, by te sprawy były ze sobą powiązane.

Proszę o obniżenie emocji. W tej sprawie musimy się kierować daleko idącą odpowiedzialnością. Służby państwowe działają. Apeluję o daleko idącą powściągliwość i współpracę z organami ścigania, z policją - powiedział szef MSWiA.

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Ponad 300 zgłoszeń. „Apeluję do rodziców”

Według resortu od czwartku wpłynęło ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach od dorosłych i nastolatków; MSWiA zapewniło, że każde z nich zostało zweryfikowane.

Służby równolegle monitorują aktywność w internecie. Od początku roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymało blisko 2,8 tys. zgłoszeń dotyczących zagrożeń w sieci. Po analizie zabezpieczonych nośników elektronicznych służby nie potwierdziły informacji o internetowym „challenge’u”, który miałby mieć związek z ostatnimi zdarzeniami.

Apeluję do rodziców o opieranie się wyłącznie na sprawdzonych informacjach - w razie wątpliwości lub posiadania wiedzy o zagrożeniach, prosimy o natychmiastowy kontakt z policją i organami państwa - zaznaczył szef MSWiA.

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Spotkania z uczniami

Głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabrał również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który zapowiedział kontynuację działań do czasu wykluczenia ewentualnych związków między tragicznymi wydarzeniami.

Policja sprawdza system kontroli dostępu osób postronnych do szkół. Będziemy utrzymywać tę akcję, dopóki nie wykluczymy całkowicie, że między tymi tragicznymi wydarzeniami istniało powiązanie - wyjaśnił.

Resort zapowiada także spotkania z młodzieżą dotyczące zasad bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych. Służby apelują, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych informacji w mediach społecznościowych.