20 listopada nad ranem, w czasie ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. W poniedziałek 23 listopada Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Jakie stanowisko przedstawiliśmy? Na jakie wsparcie sojuszników - oprócz samolotu szybkiego ostrzegania AWACS - możemy liczyć? Gościem w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
Naszego gościa zapytamy m.in. o to, dlaczego piloci nie zestrzelili obiektów, które wleciały w piątek 20 listopada na teren Polski? Czy to świadczy o naszej słabości? Czy nie radzimy sobie z obiektami wlatującymi w naszą przestrzeń powietrzną?
M.in. o tym porozmawiamy z wiceministrem obrony narodowej.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, Radia RMF24, na RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!