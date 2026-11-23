RMF24

20 listopada nad ranem, w czasie ataku powietrznego Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. W poniedziałek 23 listopada Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Jakie stanowisko przedstawiliśmy? Na jakie wsparcie sojuszników - oprócz samolotu szybkiego ostrzegania AWACS - możemy liczyć? Gościem w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

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Naszego gościa zapytamy m.in. o to, dlaczego piloci nie zestrzelili obiektów, które wleciały w piątek 20 listopada na teren Polski? Czy to świadczy o naszej słabości? Czy nie radzimy sobie z obiektami wlatującymi w naszą przestrzeń powietrzną?

M.in. o tym porozmawiamy z wiceministrem obrony narodowej.



Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, Radia RMF24, na RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

„Jest konieczność adekwatnej odpowiedzi Rosji”. Wiceszef MON po nadzwyczajnym szczycie NATO „Wszyscy ambasadorzy wyrażali solidarność z nami w obliczu tych rosyjskich prowokacji. Mieli świadomość, że ten piątkowy atak nie był odizolowany, że to jest część większej całości, część eskalacji rosyjskiej wobec NATO. To oznacza - i to zdanie…

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