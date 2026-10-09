„Nie potwierdzają się informacje na temat challenge’u”. Kierwiński o atakach w szkołach

RMF24

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„Nie potwierdzają się, na dzień dzisiejszy, żadne informacje na temat wyzwania czy »challenge’u«; nie ma dziś żadnego twardego wskazania, że te trzy wydarzenia – w Ostrołęce, Wyszkowie i niedoszłe w Sierpcu – były ze sobą powiązane” – przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podczas piątkowej konferencji prasowej ujawnił szczegóły dotyczące akcji policji po atakach w szkołach w tym tygodniu.

Jak wskazał minister Kierwiński, policja jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski. Do godz. 12:00 skontrolowano 15 tys. placówek.

Policjanci wchodzili do szkół po wcześniejszym kontakcie z dyrektorami. W tę akcję jest zaangażowanych 24 tys. policjantów – mówił minister.

Z informacji podanych przez ministra Kierwińskiego wynika, że działania służb będą kontynuowane „do czasu pełnego wyjaśnienia wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach”.

Nie będzie żadnego kompromisu – podkreślił.

Z kolei ministra edukacji przekazała, że w piątek zamknięto 59 szkół. Decyzje te podejmowały organy prowadzące, czyli samorządy – mówiła.

Wśród 59 zamkniętych szkół było to 45 placówek w woj. mazowieckim, 9 w woj. kujawsko-pomorskim, 3 w woj. świętokrzyskim, 1 w woj. podlaskim, 1 w woj. warmińsko-mazurskim.

Ministra dodała, że w niektórych placówkach, które odwołały zajęcia, prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Więcej informacji wkrótce.