Film z pogróżkami wygenerowała mu sztuczna inteligencja. Teraz 17-latek ma zarzuty

W czwartek policjanci z Przasnysza zatrzymali 17-latka w związku z krążącym w sieci filmem, który sugerował możliwość wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia w przasnyskiej szkole. Film był wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
Jak ustalili policjanci, nastolatek wysłał film na zamkniętą kilkunastoosobową grupę w mediach społecznościowych. Potem nagranie trafiło na ogólnodostępne platformy.
W mieszkaniu nastolatka policjanci zabezpieczyli nośniki danych i telefon, a on sam trafił w czwartek do policyjnej celi. Dziś prokurator przedstawił mu zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. 17-latek ma policyjny dozór.
Groził konkretnemu uczniowi
Jak podał portal Infoprzasnysz, w czwartek w mediach społecznościowych zaczęły krążyć screeny i nagrania dotyczące rzekomych planów ataków w szkołach w Przasnyszu.
Według autorki artykułu największy niepokój wywołał film, na którym autor zapowiadał „rzeź w Przasnyszu”, wskazując Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Groził uczniom. W nagraniu miały się pojawić również pogróżki pod adresem konkretnego chłopca wymienionego z imienia i nazwiska.
Policja informuje, że w związku z tą sprawą przeprowadzono czynności z innymi 9 osobami. Zabezpieczono u nich 12 telefonów, 4 komputery, 4 laptopy.
Seria zatrzymań nastolatków
Dziś od rana z całego kraju napływają kolejne informacje o zatrzymaniach nastolatków przez policję. To osoby, które albo publikowały w sieci nagrania, w których groziły innym, albo takie, które do szkół przyniosły noże lub inne niebezpieczne narzędzia.
W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.
W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.