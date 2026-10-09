Film z pogróżkami wygenerowała mu sztuczna inteligencja. Teraz 17-latek ma zarzuty

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Zatrzymany w czwartek 17-latek z Przasnysza usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek policjanci z Przasnysza zatrzymali 17-latka w związku z krążącym w sieci filmem, który sugerował możliwość wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia w przasnyskiej szkole. Film był wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Jak ustalili policjanci, nastolatek wysłał film na zamkniętą kilkunastoosobową grupę w mediach społecznościowych. Potem nagranie trafiło na ogólnodostępne platformy.

W mieszkaniu nastolatka policjanci zabezpieczyli nośniki danych i telefon, a on sam trafił w czwartek do policyjnej celi. Dziś prokurator przedstawił mu zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. 17-latek ma policyjny dozór.

Pilny apel do młodzieży. Ma to związek z napisem na jednym z noży „Jeśli w waszym otoczeniu są osoby, które mogą chcieć zrobić komuś krzywdę lub mają niebezpieczne przedmioty, zgłoście to odpowiednim organom. To nie kapusiostwo” - apeluje policja do dzieci i młodzieży. To pokłosie ostatnich ataków nastoletnich…

Młodzież się radykalizuje? "Ten proces skrócił się z roku do tygodni" Czas: 12:27

Groził konkretnemu uczniowi

Jak podał portal Infoprzasnysz, w czwartek w mediach społecznościowych zaczęły krążyć screeny i nagrania dotyczące rzekomych planów ataków w szkołach w Przasnyszu.

Według autorki artykułu największy niepokój wywołał film, na którym autor zapowiadał „rzeź w Przasnyszu”, wskazując Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Groził uczniom. W nagraniu miały się pojawić również pogróżki pod adresem konkretnego chłopca wymienionego z imienia i nazwiska.

Policja informuje, że w związku z tą sprawą przeprowadzono czynności z innymi 9 osobami. Zabezpieczono u nich 12 telefonów, 4 komputery, 4 laptopy.

Zamaskowana twarz, nożyczki w ręce. 13-latka zatrzymana przez policję z Płocka Z nożyczkami w ręku groziła śmiercią uczniom szkół w Płocku na Mazowszu. Policjanci zatrzymali 13-latkę, która zamieściła takie nagranie w sieci. Z kolei funkcjonariusze z dolnośląskiej Legnicy zatrzymali 16-letnią uczennicę jednej z tamtejszych…

Kolejne zatrzymania w związku z groźbami w Internecie. "Poniosą odpowiedzialność karną" Czas: 14:23

Seria zatrzymań nastolatków

Dziś od rana z całego kraju napływają kolejne informacje o zatrzymaniach nastolatków przez policję. To osoby, które albo publikowały w sieci nagrania, w których groziły innym, albo takie, które do szkół przyniosły noże lub inne niebezpieczne narzędzia.

W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.