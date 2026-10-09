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15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (15:46)

Wydział rodzinny Sądu Rejonowego w Wyszkowie na Mazowszu zadecydował, że 15-latek, który wczoraj w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach ugodził śmiertelnie nożem pracownicę szkoły i zranił dwie inne osoby, został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich - dowiedziała się Magdalena Grajnert, reporterka RMF FM.

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15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska
Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach (fot. Marcin Obara) /PAP

W związku z tym, że sprawca jest nieletni, zajmuje się nim Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich wyszkowskiego sądu.

Sąd orzekł umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, do 8 stycznia przyszłego roku – powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.

Podczas piątkowego posiedzenia sąd wysłuchał 15-latka, wszczął postępowanie i dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy będą się wypowiadali, czy stan psychiczny nieletniego pozwala na to, żeby odpowiadał on za swoje czyny jak dorosły.

Aby określić stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nieletniego, konieczna będzie opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia.

Atak w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach

Do zdarzenia doszło w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków). 

Podinsp. Katarzyna Kucharska z komendy wojewódzkiej policji w Radomiu przekazała, że 15-latek około godziny 9.00 w czwartek wszedł do miejscowej szkoły i ostrym narzędziem zaatakował 37-letnią woźną.

Krzyki kobiety usłyszał dyrektor placówki, wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić piętnastolatka. Pomagała mu w tym nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych - mówiła policjantka.

Woźna, mimo reanimacji, zmarła.

Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu.

Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji.

 


Źródło: RMF24/PAP

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