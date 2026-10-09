15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska

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Wydział rodzinny Sądu Rejonowego w Wyszkowie na Mazowszu zadecydował, że 15-latek, który wczoraj w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach ugodził śmiertelnie nożem pracownicę szkoły i zranił dwie inne osoby, został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich - dowiedziała się Magdalena Grajnert, reporterka RMF FM.

Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach (fot. Marcin Obara)

Służby przed szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach (fot. Marcin Obara) / PAP

W związku z tym, że sprawca jest nieletni, zajmuje się nim Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich wyszkowskiego sądu.

Sąd orzekł umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, do 8 stycznia przyszłego roku – powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.

Podczas piątkowego posiedzenia sąd wysłuchał 15-latka, wszczął postępowanie i dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy będą się wypowiadali, czy stan psychiczny nieletniego pozwala na to, żeby odpowiadał on za swoje czyny jak dorosły.

Aby określić stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nieletniego, konieczna będzie opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia.

Atak w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach

Do zdarzenia doszło w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków).

Podinsp. Katarzyna Kucharska z komendy wojewódzkiej policji w Radomiu przekazała, że 15-latek około godziny 9.00 w czwartek wszedł do miejscowej szkoły i ostrym narzędziem zaatakował 37-letnią woźną.

Krzyki kobiety usłyszał dyrektor placówki, wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić piętnastolatka. Pomagała mu w tym nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych - mówiła policjantka.

Woźna, mimo reanimacji, zmarła.

Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu.

Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji.