15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole, trafi do schroniska

W związku z tym, że sprawca jest nieletni, zajmuje się nim Wydział Rodzinny i ds. Nieletnich wyszkowskiego sądu.
Sąd orzekł umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy, do 8 stycznia przyszłego roku – powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
Podczas piątkowego posiedzenia sąd wysłuchał 15-latka, wszczął postępowanie i dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy będą się wypowiadali, czy stan psychiczny nieletniego pozwala na to, żeby odpowiadał on za swoje czyny jak dorosły.
Aby określić stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nieletniego, konieczna będzie opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną – wyjaśnił sędzia.
Atak w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach
Do zdarzenia doszło w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków).
Podinsp. Katarzyna Kucharska z komendy wojewódzkiej policji w Radomiu przekazała, że 15-latek około godziny 9.00 w czwartek wszedł do miejscowej szkoły i ostrym narzędziem zaatakował 37-letnią woźną.
Krzyki kobiety usłyszał dyrektor placówki, wyszedł na korytarz i próbował obezwładnić piętnastolatka. Pomagała mu w tym nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych - mówiła policjantka.
Woźna, mimo reanimacji, zmarła.
Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu.
Ujęty przez dyrektora nastolatek został przekazany policji.