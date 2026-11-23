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Kilkanaście osób już pożegnało się z prawem jazdy w zaledwie trzy dni, odkąd w Polsce obowiązują ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Policja informuje o serii zatrzymań i surowych mandatach – kierowcy, którzy zignorowali sygnały świetlne lub rogatki, ponieśli surowe konsekwencje.

Co się zmieniło? Ostrzejsze prawo na przejazdach kolejowych

Od soboty, zgodnie z nowelizacją ustawy, złamanie kluczowych zasad na przejazdach kolejowych grozi natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące. Nowe regulacje obejmują m.in. ignorowanie migającego czerwonego światła, omijanie lub wyłamywanie szlabanów oraz wjeżdżanie na przejazd, gdy nie da się zjechać za tory. Policja podkreśla: do tego nadal obowiązują wysokie mandaty (co najmniej 2 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Pierwsze przypadki: kierowcy ukarani w całym kraju

Jak podają służby, zaledwie w trzy pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów w całej Polsce policjanci zatrzymali prawa jazdy kilkunastu osobom. Przykłady? 61-latek w Kamieniu Pomorskim ruszył przez przejazd tuż po przejechaniu pociągu, zanim otworzyły się całkowicie rogatki ‒ stracił dokument na trzy miesiące i zapłacił 2 tys. zł mandatu.

W Gdańsku kierowca ciężarówki nie zatrzymał się mimo czerwonego światła, wyłamał ramię zapory. Dostał 3 tysiące złotych mandatu, 15 punktów karnych i stracił na 3 miesiące prawo jazdy.

Podobnych przypadków odnotowano jeszcze więcej: w Gdyni, Sokółce, Głownie czy Radomiu funkcjonariusze nie mieli litości – w każdym przypadku kierowca natychmiast tracił dokument.

Od soboty surowsze kary dla kierowców. Chodzi o przejazdy kolejowe Już od najbliższej soboty, 21 listopada, wchodzą w życie nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców łamiących zasady ruchu na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące, a w przypadku…

Policja: Nie będzie taryfy ulgowej

Służby ruchu drogowego podkreślają, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowych to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Będziemy bezwzględnie reagować. Nowe przepisy mają chronić uczestników ruchu przed tragedią – mówią mundurowi. Nie ma tu miejsca na tłumaczenie się pośpiechem czy roztargnieniem.

Kierowcy: „Wiedzieliśmy o nowych zasadach, ale się śpieszyłem…”

Niektórzy z zatrzymanych przyznali, że słyszeli o zmianach w prawie, ale tłumaczyli wykroczenie pośpiechem – jak mieszkaniec Białegostoku zatrzymany w Sokółce.

Policja przypomina: za przekroczenie na przejeździe kolejowym odpowiedzialność ponosi tylko kierowca.