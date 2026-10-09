Wielka akcja policji w szkołach. 19 zatrzymanych i setki zgłoszeń

W piątkowe popołudnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało komunikat, w którym podsumowało dotychczasowe działania związane z przemocą w polskich szkołach.
Zgodnie z decyzjami i poleceniami, które wczoraj wydał premier, policja jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski. Skontrolowano już 15 tysięcy placówek. W akcję jest zaangażowanych 24 tys. policjantów - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
MSWiA przekazało, że policjanci są obecni w szkołach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zwiększono liczbę patroli, a funkcjonariusze sprawdzają m.in. systemy kontroli dostępu osób postronnych do budynków.
Te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wydarzeń, które działy się w ostatnich dniach, nie będzie tutaj żadnego kompromisu. Bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - podkreślił szef MSWiA.
Ataki w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jest też sprawa z Sierpca
Tłem ogólnopolskiej akcji są ostatnie zdarzenia w mazowieckich szkołach: ataki nożowników w placówkach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem oraz udaremniony atak w Sierpcu. Szef MSWiA zaznaczył, że obecnie nie ma jednoznacznych przesłanek wskazujących, by te sprawy były ze sobą powiązane.
Proszę o obniżenie emocji. W tej sprawie musimy się kierować daleko idącą odpowiedzialnością. Służby państwowe działają. Apeluję o daleko idącą powściągliwość i współpracę z organami ścigania, z policją - powiedział Marcin Kierwiński.
Ponad 300 zgłoszeń i 19 zatrzymanych. „Apeluję do rodziców”
Według resortu od czwartku wpłynęło ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach od dorosłych i nastolatków; MSWiA zapewnia, że każde z nich zostało zweryfikowane. Policja zatrzymała w tym czasie 19 osób, głównie w związku z podejrzeniem kierowania gróźb karalnych.
Służby równolegle monitorują aktywność w internecie. Od początku roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymało blisko 2,8 tys. zgłoszeń dotyczących zagrożeń w sieci. Po analizie zabezpieczonych nośników elektronicznych służby nie potwierdziły informacji o internetowym „challenge’u”, który miałby mieć związek z ostatnimi zdarzeniami.
Apeluję do rodziców o opieranie się wyłącznie na sprawdzonych informacjach - w razie wątpliwości lub posiadania wiedzy o zagrożeniach, prosimy o natychmiastowy kontakt z policją i organami państwa - zaznaczył szef MSWiA.
Spotkania z uczniami
Głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabrał również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który zapowiedział kontynuację działań do czasu wykluczenia ewentualnych związków między tragicznymi wydarzeniami.
Policja sprawdza system kontroli dostępu osób postronnych do szkół. Będziemy utrzymywać tę akcję, dopóki nie wykluczymy całkowicie, że między tymi tragicznymi wydarzeniami istniało powiązanie - wyjaśnił.
Resort zapowiada także spotkania z młodzieżą dotyczące zasad bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych. Służby apelują, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych informacji w mediach społecznościowych.