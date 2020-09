Zalecany okres szczepień przeciwko grypie trwa od września do grudnia. Nie sądzę, by w tym czasie nie można było zakupić szczepionki w aptece, uważamy, że tych szczepień nie zabraknie - zapewniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej pytali w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia o aktualną dostępność szczepionek przeciwko grypie w aptekach.

Wiceminister Miłkowski zaznaczył, że szczepionki przeciwko grypie są zalecane, ale nie obowiązkowe. Zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku zaszczepiło się ponad 4 proc. społeczeństwa, z czego 300 tys. osób skorzystało ze szczepionek refundowanych. Na ten rok w tej grupie populacji, mamy 160 proc. tego, co w ubiegłym roku zadekretowano - powiedział wiceminister.

Jak dodał, w tym roku spodziewane jest większe zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko grypie, dlatego resort wprowadził na rynek dodatkowe dwie firmy, by mogły sprzedawać swoje leki.

Łącznie zadekretowane jest na rynku szczepionek refundowanych 218 proc. tego co się sprzedało. To jest bardzo duży wzrost - podkreślił Miłkowski.

Wskazał, że w ubiegłym roku zostało sprzedanych około 1,5 mln szczepionek nierefundowanych, z czego około 100 tys. firmy musiały zutylizować, bo nie było na nie zapotrzebowania.

Według danych z systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi, na rynku obecnie jest 260 tys. opakowań szczepionek przeciwko grypie i dodatkowo 233 tys. szczepionek zostało zrealizowanych - poinformował Miłkowski.

Zwrócił uwagę, że sezon szczepień w Polsce trwa od września do grudnia, ponieważ szczyt zachorowań występuje od stycznia do marca. Podkreślił, że na rynek zostanie wprowadzonych 1,8 mln dawek leku. 650 tys. - to szczepionki refundowane a pozostałe nierefundowane, które podawane są m.in. w zakładach pracy - mówił.

Jak patrzymy na zainteresowanie szczepionkami w hurtowniach, to myślę, że nie będzie ich brakowało w tym roku - podkreślił wiceminister.

Zaznaczył, że proces produkcyjny szczepionek jest planowany z rocznym wyprzedzeniem, a rok temu nie było jeszcze epidemii koronawirusa. System szczepienia jest do grudnia bieżącego roku i szczepionki cały czas schodzą. 230 tys. szczepionek podanych od 1 września to jest bardzo dobry wynik. Kolejne dostawy są planowane, głównie na przełomie września i października, pozostałe w grudniu - zapowiedział.

Wszyscy oczekują, że szczepionka będzie dzisiaj, natychmiast. My normalnie mamy ten okres szczepień zalecany od września do grudnia. Nie sądzę, żeby w tym okresie jakiekolwiek osoby nie mogły kupić szczepionki, która będzie dostępna w aptece. (..) Uważamy, że tych szczepień nie zabraknie - zapewnił wiceminister zdrowia.

Przypomniał, że dla seniorów powyżej 75 lat szczepionka przeciwko grypie będzie bezpłatna. Na 50-procentową refundację mogą liczyć osoby w wieku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi, kobiety w ciąży i dzieci od 2 do 5 lat.

Dla dzieci szczepionki refundowane będą dostępne w formie donosowej, dla pozostałych będą szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował szczepienia personelowi medycznemu w placówkach mających z nim umowę.