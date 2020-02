Na całym świecie stwierdzono już ponad 80 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 77 tysięcy w Chinach, prawie 1000 w Korei Południowej i ponad 270 we Włoszech, gdzie zmarło już 7 osób. Pierwsze przypadki potwierdzono na południu Włoch. Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie. Chodzi o 1000 osób, przebywającym w hotelu w Adeje. Zostali objęci kwarantanną, bo u jednego z gości - lekarza z Włoch - potwierdzono zarażenie koronawirusem. Wśród gości hotelu jest sześciu turystów z Polski. Dziś koronawirus dotarł do austriackiego Tyrolu oraz do Chorwacji.

Koronawirus może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc



Na świecie z powodu koronawirusa zmarło ponad 2700 osób, najwięcej w Chinach kontynentalnych



W Europie najwięcej przypadków potwierdzono we Włoszech, gdzie zakażonych jest ponad 270 osób, 7 zmarło



Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wciąż jest zbyt wcześnie, by ogłosić pandemię



14:56

Irański wiceminister zdrowa Iradż Harirczi, u którego stwierdzono nosicielstwo koronawirusa, przechodzi obecnie kwarantannę - oświadczył w wywiadzie dla państwowej telewizji rzecznik resortu zdrowia. Informację o pozytywnym wyniku przeprowadzonego u wiceministra testu na obecność koronawirusa podała wcześniej we wtorek jako pierwsza półoficjalna irańska agencja ILNA. Jeszcze wczoraj Harirczi pojawił się na konferencji prasowej, w trakcie której zapewniał, że epidemia w Iranie jest pod kontrolą.

14:25

Nie będzie możliwości wykonania komercyjnych badań wykrywających obecność koronawirusa. Taką decyzję podjął minister zdrowia po spotkaniu z dyrektorem medycznym szpitala zakaźnego w Warszawie. To właśnie ta placówka przygotowała cennik badań dotyczących wirusa z Wuhanu. Badanie miało kosztować 500 złotych.

Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, ze strony internetowej szpitala zniknęło już kontrowersyjne zarządzenie dotyczące ceny komercyjnego badania. "Nasze laboratoria mają być gotowe na badania osób zakażonych i tych, które mają podejrzenia zakażenia. Nie prowadzimy badań komercyjnych" - usłyszał nasz reporter.

14:22

Na konferencji prasowej w Genewie rzecznik WHO Christian Lindmeier ostrzegł, że koronawirus "dosłownie puka do drzwi". Wiele krajów ma przygotowane "plany na wypadek pandemii" w obliczu koronawirusa i niektóre z państw mogą działać zgodnie z nimi w zależności od sytuacji, ale w tej chwili WHO nie planuje kolejnego "ważnego komunikatu", jak to miało miejsce 30 stycznia, gdy ogłosiła międzynarodową sytuację kryzysową - oświadczył Lindmeier.

14:18

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak poinformowała uczelnia we wtorkowym komunikacie, państwa z którymi wstrzymano wymianę, to: Chiny i Hongkong, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam i Singapur, a także północne Włochy, w szczególności rejonu Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilii Romanii, Lacjum. Decyzja obowiązuje od wtorku aż do odwołania.

Uczelnia wskazała, że jeśli pracownicy, doktoranci i studenci UJ przebywający w tych państwach zdecydują się skrócić pobyt i wyrażą chęć powrotu, proszeni są o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UJ.

13:47

Będą wzmożone środki ostrożności podczas Intel Extreme Masters w Katowicach w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jedna z największych na świecie imprez e-sportowych rozpocznie się już w piątek i potrwa do niedzieli. Będzie więcej zespołów medycznych, środki do czyszczenia rąk, częstsze mycie poręczy, klamek czy przycisków, ale nie tylko. "Będzie monitoring i pomiar temperatury przy wejściu. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone" - zapowiada Adrian Kostrzębski, rzecznik ESL Polska, organizatora imprezy. Dodaje, że wszyscy zawodnicy, którzy już są w Katowicach, zostali przebadani i są zdrowi. Intel Extreme Masters odbędzie w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.





12:56

W austriackim Tyrolu potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa - podała agencja APA. Z kolei premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował o pierwszym przypadku w tym kraju. To także za razem pierwszy przypadek zainfekowania nowym koronawirusem na Bałkanach.



Jak podaje austriacka gazeta "Kronenzeitung", obie zarażone osoby to 24-latkowie, mieszkańcy Innsbrucka. Obecnie są pod opieką lekarzy z miejscowej kliniki. Jedna z tych osób pochodzi z włoskiej Lombardii. Obecność wirusa z Wuhanu potwierdzono u nich dwoma testami.

W szpitalu w Linz przebywa z kolei pacjent z podejrzeniem koronawirusa. To 55-latek, który niedawno wrócił z wycieczki do Wenecji we Włoszech.





12:41

W świecie nauki pojawiają się opinie, że koronawirus może z czasem rozejść się po świecie i towarzyszyć nam tak, jak wirus grypy. O takiej możliwości wspomina, cytowany przez portal "The Atlantic", epidemiolog z Uniwersytetu Harvarda Marc Lipsitch.

Jego zdaniem w ciągu najbliższego roku wirusem SARS-CoV-2 może się zarazić nawet od 40 do 70 proc. ludzi na świecie. To absolutnie nie oznacza jednak, że osoby te poważnie zachorują. W większości przypadków mogą przejść infekcję łagodnie, a nawet nie odczuwać żadnych konkretnych objawów.

12:36

Jutrzejsza papieska audiencja generalna odbędzie się na placu Świętego Piotra, a nie - jak zwykle zimą - w watykańskiej Auli Pawła VI. Tę zmianę tłumaczy się zastosowaniem się przez Watykan do podejmowanych we Włoszech kroków prewencji w związku z koronawirusem.

W środę okaże się, czy otoczenie papieża Franciszka wprowadzi jakieś ograniczenia w dostępie do niego przed audiencją generalną, gdy wita się z pielgrzymami i ma z nimi bliski kontakt.

Nie ma natomiast żadnych zmian w programie uroczystości Środy Popielcowej pod przewodnictwem papieża, który zgodnie z tradycją poprowadzi procesję na Awentynie i odprawi mszę w bazylice świętej Sabiny.

12:29

Brytyjskie ministerstwo zdrowia zaleciło swoim obywatelom powracającym z północnych Włoch, by pozostały w domach przez 14 dni, nawet jeśli nie wykazują objawy koronawirusa.

12:03

W ciągu kilkunastu godzin zostaną uruchomione kolejne laboratoria, gdzie przeprowadzane będą testy na obecność koronawirusa. Dziś testy wykrywające wirusa z Wuhanu można przeprowadzić w dwóch ośrodkach referencyjnych: w Państwowym Zakładzie Higieny oraz Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Nowe laboratoria będą w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

11:59

Na trzech lotniskach w Polsce obowiązuje procedura, zgodnie z którą wszyscy pasażerowie z Chin i Włoch, którzy od dziś będą przylatywać do Polski mają obowiązkowo mierzoną temperaturę. To Lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, Port Kraków Balice i Katowice Airport w Pyrzowicach.

Do władz gdańskiego lotniska te wytyczne dotarły dopiero dziś około godziny 11:00. Minionej nocy lądował tam jeden samolot z Włoch - jego pasażerowie nie byli w żaden sposób badani. Kolejny samolot, lecący z lotniska Mediolan-Bergamo spodziewamy jest o godzinie 14:55 i do tego czasu trzeba wyjaśnić, kto dokładnie i jakim sprzętem ma badać pasażerów. Trwają w tej sprawie rozmowy z granicznym inspektoratem sanitarno-epidemiologicznym.





11:28

Do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w poniedziałek przyjęto drugą osobę z podejrzeniem infekcji wywołanej koronawirusem. To kobieta, która wróciła z Izraela. Pierwszym był mężczyzna, który przebywał wcześniej we Włoszech. Do czasu otrzymania wyników badań oboje zostaną w szpitalu w warunkach izolacji.





11:09

Dyrekcja szpitala zakaźnego w Warszawie wezwana do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zarządzanie dyrekcji, w którym pojawił się cennik badania, które wykrywa koronawirusa. Szpital poinformował, że takie badanie kosztuje 500 złotych.

Szpital na ul. Wolskiej w Warszawie jest jednym z dwóch referencyjnych ośrodków, który wykonuje testy na obecność koronawirusa. Resort zdrowia został zaskoczony wprowadzeniem cennika i uważa to za niewłaściwe. Według niego, wszystkie badania na obecność koronawirusa zlecane osobom, które mają podejrzenie zakażenie, są robione bezpłatnie.

Jest więc podejrzenie, że szpitalny cennik to zachęta, by robić badania komercyjnie, jeśli chce się po prostu sprawdzić swój stan zdrowia np. po powrocie z nart we Włoszech. To z kolei - jak zauważa nasz dziennikarz Mariusz Piekarski - stoi w sprzeczności z deklaracjami rządu, by zachować spokój i nie panikować.





10:54

Na polskich lotniskach ruszyły wstępne kontrole zdrowotne pasażerów związane z koronawirusem. Dotyczy to osób przylatujących z Włoch. Badana jest temperatura, a jeżeli pasażer ma jakiekolwiek objawy przeziębienia i grypy, jest kierowany do ambulatorium. Jak informują służby rządowe, dziennie z Włoch przylatuje od 850 do 950 osób. Każda z nich musi zostawić adres, pod którym przez najbliższe dwa tygodnie będzie w Polsce oraz numer telefonu.

Obecnie w Polsce w szpitalach diagnozowanych jest 20 osób. 14 kolejnych osób z wstępnym podejrzeniem ryzyka pojawienia się koronawirusa jest w domach pod codzienną kontrolą lekarzy.

10:42

"Czekamy na decyzję Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. Na razie sytuacja jest monitorowana" - mówi Marcin Fejkiel, oficer prasowy Jastrzębskiego Węgla. W przyszłym tygodniu siatkarze klubu mają rozegrać mecz Ligi Mistrzów we włoskim Trydencie.

Inni sportowcy też liczą się ze zmianami w kalendarzu startów. Kadra short-tracku dziś leci na zgrupowanie do Kazachstanu. Następny przystanek to Seul i Mistrzostwa Świata, które stoją pod znakiem zapytania.

We Włoszech w najbliższych tygodniach planowane są ważne i znane wyścigi kolarskiego Tirreno-Adriatico czy Mediolan-San Remo. Pytanie co z Mistrzostwami Świata w lotach narciarskich. To za niespełna miesiąc w Planicy - tuż przy granicy z Włochami. W dalszej perspektywie trzeba myśleć o Euro 2020 czy Igrzyskach w Tokio.

"Nie wyobrażam sobie sytuacji, że przy panującym wirusie mogłaby się odbyć impreza tak wielka, na którą przejeżdżają przedstawiciele wszystkich krajów świata" - mówił sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński w rozmowie z Patrykiem Serwańskim ze sportowej redakcji RMF FM.





10:29

Pierwsze przypadki koronawirusa zanotowano na południu Włoch. Na Sycylii koronawirusa potwierdzono u turystki z okolic Bergamo w Lombardii na północy Włoch. Kwarantannie w Palermo poddano około 40 osób - uczestników całej wycieczki i wszystkich mających bezpośredni kontakt z kobietą na wyspie. We Florencji drugi test potwierdził obecność patogenu u mężczyzny, który wrócił niedawno z Singapuru.





10:15

Dwutygodniową kwarantannę w swoich domach przejdą uczniowie z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Dziś wrócili z praktyk, na których byli w regionie Emilia Romania na północy Włoch. Jak podkreśla reporterka RMF FM Anna Kropaczek, wszyscy czują się dobrze, nie mają żadnych objawów, które wskazywałyby na zarażenie koronawirusem. Jak usłyszeliśmy w bytomskim sanepidzie, któremu podlega teren Tarnowskich Gór, grupa ta liczy 31 osób, w tym jest dwoje opiekunów. Jeśli pojawią się u nich: kaszel, gorączka, duszności mają skontaktować się z sanepidem. Rodzice uczniów zostali poinformowani o tym, jak mają postępować.

09:05

Pochodzący z Lombardii we Włoszech lekarz, przebywający wraz z żoną na Teneryfie na wakacjach od kilku dni, jest zarażony koronawirusem. Jak pisze "El Espanol", mężczyzna, kiedy źle się poczuł, sam poprosił o przeprowadzenie testów na obecność wirusa. Wyniki badań, przeprowadzonych na miejscu, były pozytywne. Kolejne próbki wysłano do Madrytu. Po południu potwierdzono koronawirusa także u jego żony. Ze względu na bezpieczeństwo pozostałych urlopowiczów podjęto decyzję o objęciu natychmiastową kwarantanną całego hotelu w Adeje na południu wyspy. Reporter RMF FM Paweł Balinowski dowiedział się w biurze Itaka, że w hotelu tym przebywa 6 turystów z Polski. Jak pisze wychodząca na Wyspach Kanaryjskich gazeta "Diario de Avisos", przed wejściem do budynku stoją mundurowi, którzy pilnują, aby nikt nie wszedł do hotelu, ani go nie opuścił.