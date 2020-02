Celnicy na Tajwanie przejęli od dwójki Polaków 3 446 maseczek chirurgicznych - podała tajwańska agencja prasowa CNA. Władze wyspy wprowadziły restrykcje dotyczące wywozu maseczek w związku z epidemią groźnego koronawirusa.

Tajwańscy celnicy odebrali dwóm Polakom 3 446 maseczek ochronnych / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Według urzędu celnego była to największa pojedyncza konfiskata maseczek na Tajwanie, odkąd restrykcje weszły w życie.



Dwójka obywateli RP przybyła ze Stanów Zjednoczonych na lotnisko międzynarodowe Tajpej-Taiwan Taoyuan Tam przesiadali się na samolot do Szanghaju - podała agencja CNA, powołując jednego z urzędników celnych z lotniska.



Niewymieniony z nazwiska celnik podkreślił, że Polacy mogli poczekać na lot do Szanghaju w strefie tranzytowej, ale zdecydowali się przejść przez kontrolę imigracyjną, więc dotyczyły ich restrykcje eksportowe.



By pomóc zaspokoić zapotrzebowanie na maseczki ochronne na Tajwanie, władze ograniczyły możliwość ich wysyłki i wywozu. Od 23 stycznia do 30 kwietnia nie wolno ich eksportować bez zezwolenia z ministerstwa gospodarki.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba podróżująca indywidualnie może wywieźć z wyspy maksymalnie 250 maseczek. Polakom skonfiskowano łącznie 3 946 sztuk, a następnie zwrócono im 500 z nich - powiedział celnik.



Według urzędu celnego przejęte maseczki będą wydzielane w ramach rządowych wysiłków na rzecz powstrzymania epidemii koronawirusa.



Epidemia wybuchła prawdopodobnie pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Do tej pory w Chinach kontynentalnych stwierdzono ponad 77 tys. zakażeń i ponad 2,6 tys. zgonów. Na Tajwanie odnotowano 31 infekcji i jeden zgon.