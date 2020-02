W austriackim Tyrolu potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa – podała agencja APA. Z kolei premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował o pierwszym przypadku w tym kraju. To także zarazem pierwszy przypadek zainfekowania nowym koronawirusem na Bałkanach.

(zdjęcie ilustracyjne) / Andrea Fasani / PAP/EPA

Jak podaje austriacka gazeta "Kronenzeitung", obie zarażone osoby to 24-latkowie, mieszkańcy Innsbrucka. Obecnie są pod opieką lekarzy z miejscowej kliniki. Jedna z tych osób pochodzi z włoskiej Lombardii. Obecność wirusa z Wuhanu potwierdzono u nich dwoma testami.

W szpitalu w Linz przebywa z kolei pacjent z podejrzeniem koronawirusa. To 55-latek, który niedawno wrócił z wycieczki do Wenecji we Włoszech.

W Chorwacji zarażonym pacjentem jest młody mężczyzna, który jest w szpitalu w Zagrzebiu. Przed kilkoma dniami wrócił z Mediolanu.

Koronawirus w natarciu. Zaczęło się w Wuhan

Epidemia, która prawdopodobnie rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, doprowadziła już do śmierci ponad 2,6 tys. osób w Chinach kontynentalnych. Do wtorku w całym kraju zakażenie wykryto u ponad 77,6 tys. osób.

Najwięcej zakażeń poza Chinami odnotowano w Korei Południowej. We wtorek bilans wzrósł tam do 977 zarażonych i 11 ofiar śmiertelnych. W Japonii wykryto 850 zakażeń, z czego większość na wycieczkowcu Diamond Princess zacumowanym w porcie w Jokohamie. Co najmniej cztery osoby zmarły w Japonii z powodu koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chwaliła Chiny za stanowcze środki zapobiegania rozwojowi epidemii, ale krytycy zarzucali władzom Wuhanu, że zareagowały na zagrożenie zbyt późno i w początkowej fazie kryzysu próbowały uciszyć głosy ostrzegające przed wirusem. Na początku lutego ówczesny sekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w tym mieście Ma Guoqiang przyznał, że gdyby środki zapobiegawcze wprowadzono wcześniej, wpływ wirusa na Chiny i świat "byłby mniejszy".

Mogłeś zakazić się koronawirusem? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak:

gorączka,

kaszel,

duszność i problemy z oddychaniem,

powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.





Podróżni, którzy byli w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i nie zaobserwowali u siebie wskazanych objawów, powinni przez kolejne dwa tygodnie kontrolować swój stan zdrowia. Kontrola ta powinna obejmować codzienny pomiar temperatury ciała oraz zwrócenie uwagi na objawy grypopodobne (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią objawy, można zakończyć kontrolę. Zaś jeśli się pojawią, należy telefonicznie powiadomić sanepid lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Sanepid wskazuje, że jeśli ktoś był w północnych Włoszech i miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

Specjaliści podkreślają, by pamiętać o odpowiedniej higienie

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:

Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,

Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,

Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach,

Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,

Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,

Jeśli podróżujesz do miejsc, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.