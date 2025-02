Użytkownicy aplikacji mObywatel muszą ją zaktualizować do dnia 25 lutego, jeżeli chcą nadal z niej korzystać. Wersja powinna być oznaczona numerem 4.50.1 lub wyższym. Odnawianie certyfikatów związane jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa.

(Zdjęcie ilustracyje) / Shutterstock

Aktualizacja aplikacji to nie tylko nowe funkcje czy usprawnienia, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Regularne odnawianie certyfikatów to standardowa praktyka w branży IT, mająca na celu ochronę użytkowników. Takie działania będą więc powtarzane cyklicznie.

Odnowienie certyfikatu sprawi, że od 25 lutego 2025 roku użytkownicy aplikacji w wersji 4.50.0 i niższej nie będą już mogli korzystać z mObywatela. Z tego powodu konieczna jest aktualizacja aplikacji, aby móc nadal jej używać.

Warto już teraz sprawdzić, czy wersja naszej aplikacji jest aktualna. Osoby korzystające z automatycznej aktualizacji nie muszą nic robić - ich telefony zrobią to za nich.

Do osób, które korzystają ze starszych wersji aplikacji, zostały wysłane powiadomienia PUSH. Informują one o konieczności aktualizacji mObywatela. Komunikatu nie należy lekceważyć.

Wersję aplikacji można łatwo sprawdzić. Wystarczy wejść do sklepu Google Play lub App Store. Tam będzie widniał przycisk informujący o możliwości aktualizacji aplikacji (Zaktualizuj lub Uaktualnij).

Jeśli nie będzie możliwości aktualizacji, wówczas zamiast niego będzie przycisk o nazwie Otwórz.