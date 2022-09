​Zbliża się dzień otwarcia bródnowskiego odcinka metra M2. W związku z tym, Zarząd Transportu Miejskiego szykuje się do korekty tras naziemnej komunikacji. Tramwaje linii 25 nie będą kursowały w weekendy, zmienią się też trasy wielu linii autobusowych, pojawią się też nowe.

II linia metra na warszawskim Targówku / Jacek Turczyk / PAP

ZTM zaznaczył, że przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w tej sprawie.

"Podczas czterech spotkań-warsztatów - na Pradze Północ, Targówku i Białołęce - rozmawialiśmy z blisko 230 osobami, zebraliśmy ok. 155 ankiet. Spotkania online obejrzało (bezpośrednio i zapis) ponad 3,2 tys. osób. Na specjalną skrzynkę mailową wpłynęło ok. 1,9 tys. ankiet dotyczących propozycji korekt w prawobrzeżnej Warszawie. Przygotowanie ostatecznego projektu poprzedziły również spotkania z miejskimi i dzielnicowymi radnymi z Targówka i Białołęki" - przekazał ZTM. Dodał, że radni przekazali wnioski i spostrzeżenia pasażerów zebrane podczas spotkań z mieszkańcami, konsultowali się ze specjalistami od przygotowywania tras i rozkładów jazdy.

Po otwarciu nowych stacji metra na Targówku, nie zmieni się trasa autobusu linii 314 oraz tramwaju 25, jednak będzie on jeździł tylko w dni powszednie. Autobusy linii 112, 169, 409 i 500 wrócą na trasę sprzed budowy metra. Linia 134 nadal łączyć będzie wschodnią Białołękę z Marymontem i stacją metra linii M1.

Do Dworca Centralnego z Białołęki nadal dojadą autobusy linii 160. Do linii metra M2 na osiedlu Bródno skierowane zostaną autobusy linii 104, 134 (w weekendy), 176, 199, 204, 240, 245, 256 i 527. Wydłużona zostanie tam też linia 326, która łączyć będzie teraz obie linie metra. Przestaną jeździć autobusy linii 412 i E-9, bo, jak zaznaczył ZTM, ich relacje zastąpią inne linie oraz metro. "Trasa linii 118 zostanie skrócona - autobusy nie będą jeździły na prawy brzeg Wisły, bo najszybszym połączeniem Powiśla z Bródnem będzie metro" - podkreślił ZTM. Tramwaje uruchomionej na czas budowy metra linii 41 jako linia 17 pojadą w dni powszednie od al. Jana Pawła II na Tarchomin. Z kolei z Bródna w al. Jana Pawła II (do ronda ONZ) według ZTM najszybciej będzie można dojechać metrem.

Główną linią dojazdową do metra ze wschodniej Białołęki pozostanie linia 527 - autobusy będą jeździły najkrótszą trasą do najbliższej stacji M2, czyli Kondratowicza. "Mieszkańcy Białołęki zyskają także wiele nowych połączeń, np. nowa linia 226 połączy wschodnią Białołękę z metrem linii M2 na osiedlu Bródno, a autobusy nowej linii 233 pojadą przez cały tydzień z Tarchomina na Kępę Tarchomińską. Mieszkańcy wschodniej Białołęki będą mieli zapewniony dojazd do dwóch linii metra M1 i M2" - podaje ZTM.

Autobusy z Marek i Ząbek, czyli 145, 199, 240 i 245 przejadą obok stacji metra Kondratowicza (linia 240 skończy przy niej swoją trasę).

Autobusy linii 104 pojadą z Brzezin do najbliższej stacji metra Bródno. Trasa linii 118 zostanie skrócona do Powiśla, a tym samym autobusy 118 będą wycofane z trasy S8 i Wisłostrady. "Z Bródna na Powiśle dojadą pociągi metra M2" - poinformował ZTM.

Korekta trasy autobusów linii 120, które pojadą do metra ulicami Malborską i Kondratowicza. ZTM zapewni, że będą kursowały z większą niż dziś częstotliwością, w szczycie co 15 minut. Autobusy zatrzymają się także na nowym przystanku przy ulicy Malborskiej. Utrzymane zostanie bezpośrednie połączenie wschodniej Białołęki i Targówka Mieszkaniowego z Dworcem Wschodnim.

Autobusy linii 126 pojadą na Tarchomin, co poprawi lokalne połączenia pomiędzy osiedlami Tarchomin i Marywilska. Razem z liniami 145 i 156 zapewnią dojazd do stacji metra Kondratowicza z ulicy Bartniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej. Autobusy linii 126 pozostaną na obecnej trasie przebiegającej ulicami Marywilską i Wysockiego na wprost z uwagi na utrzymanie obecnej trasy linii 314 zapewniającej połączenie osiedli Tarchomin i Marywilska ze strefą przemysłową na Żeraniu Wschodnim. Obsługę rejonu osiedla Nowodwory oraz części ulicy Mehoffera przejmie nowa linia 233 powstała z przekształcenia linii 333.

Autobusy linii 132 pojadą ulicą Głębocką. Połączą wschodnią Białołękę z linią metra M1 oraz Żoliborzem i Bielanami. Na ulicy Głębockiej zastąpią linię E-9 kursującą tylko w godzinach szczytu. Z kolei na ulicy Ostródzkiej połączenie w relacji do stacji metra Marymont nadal zapewniać będzie linia 134, natomiast do osiedli Grodzisk i Lewandów linia 204 na nowej trasie.

Autobusy linii 134 nadal łączyć będą wschodnią Białołękę z Marymontem, w tym linią metra M1. W dni powszednie pojadą najkrótszą trasą przebiegającą trasą S8, natomiast w weekendy, kiedy nie kursują autobusy linii 326, 134 zostaną skierowane na trasę przebiegającą przez osiedle Bródno obok stacji linii metra M2 zapewniając połączenie z obiema liniami metra. Pasażerów z Olesina zabiorą tak jak obecnie co 20 minut w szczycie oraz co 30 poza nim i w święta. Linia zapewni przesiadkę do linii tramwajowych kursujących ciągiem ulicy Rembielińskiej.

Zmiany w trasach wprowadzone zostaną też dla linii 145 i 156, które dowiozą do stacji metra Kondratowicza. Autobusy 145 zapewnią dojazd do stacji Kondratowicza z ulicy Bartniczej, Wyszogrodzkiej i południowej części Chodeckiej. Wszystkie autobusy do Ząbek będą ruszały z jednej stacji metra - Kondratowicza (linie 145, 199 i 245). Autobusy linii 156 skierowane zostaną na Dworzec Wschodni przez osiedle Wilno. Autobusy będą jeździły ulicami Borzymowską i Trocką.

Nastąpi korekta trasy autobusu linii 160 w rejonie stacji metra Kondratowicza. Autobusy linii 160 tak jak 120 kursować będą w obu kierunkach ulicami Malborską i Kondratowicza i zatrzymają się przy stacji metra, a także na nowym przystanku przy ulicy Malborskiej. Nadal będzie łączyła Targówek i Białołękę z Trasą W-Z i Śródmieściem, w tym z Dworcem Centralnym. Linia 169 wróci na trasę podstawową przebiegającą ulicą Kondratowicza, ale do czasu otwarcia dla ruchu tej ulicy w rejonie Szpitala Bródnowskiego oraz parku, trasa i częstotliwość kursowania pozostaje jak obecnie.

Autobusy linii 176 pojadą do najbliższej stacji metra Bródno, gdzie bezpośrednio dowiozą pasażerów z Choszczówki, Płud i Marcelina. "Przy stacji metra mieszkańcy tych osiedli będą mieli także możliwość przesiadki do tramwajów" - zaznaczył ZTM.

Autobusy linii 199 dowiozą pasażerów do stacji metra Kondratowicza i dalej do pętli Bródno-Podgrodzie. "Dzięki temu wszystkie autobusy do Ząbek będą ruszały ze wspólnego przystanku przy jednej stacji metra - Kondratowicza (linie 145, 199 i 245) natomiast mieszkańcy osiedla Podgrodzie zyskają dodatkowy autobus dowożący do stacji metra Kondratowicza" - przekazał ZTM.

Do stacji metra Bródno dojadą autobusy linii 204. Na odcinku: Ostródzka, Berensona, Oknicka, Lewandów, Grodzisk zastąpią linię 132. ZTM zaznaczył, że zwiększona będzie częstotliwość kursowania w godzinach szczytu.

Linia 212 zapewni dojazd do przystanków Balkonowa przy skrzyżowaniu ulic Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty, ale po otwarciu ulicy Kondratowicza w rejonie Szpitala Bródnowskiego. "Do tego czasu trasa pozostaje bez zmiana obsługę tego przystanku zapewnią inne linie kursujące trasami objazdowymi omijające zamkniętą ulicę Kondratowicza" - wskazał ZTM.

Pojawi się nowa linia 226 łącząca rejon osiedla Zielona Dolina oraz ulic Kąty Grodziskie, Berensona, Ostródzka (po otwarciu połączenia ulicy Zdziarskiej Ostródzką autobusy pojadą bezpośrednio tymi ulicami z pominięciem przejazdu Kąty Grodziskie, Berensona) z linią metra M2 na stacji Bródno. "Linie 134 i 226 w weekendy dowiozą pasażerów z ulicy Ostródzkiej do drugiej linii metra co 15 minut natomiast w tygodniu razem z linią 326 co 10 minut w szczycie i co 15 minut poza nim" - przekazał ZTM.



Autobusy linii 240 dojadą do najbliższej stacji metra, czyli Kondratowicza. Razem z linią 256 dowiozą pasażerów z obszaru Lewandowa do metra. Będą się zatrzymywały na wspólnym przystanku z liniami 120 i 256 na ulicy Kondratowicza przy stacji metra w kierunku ulicy Głębockiej, zatrzymają się także na nowym przystanku przy ulicy Malborskiej. Przy stacji metra Kondratowicza będzie też możliwość przesiadki pomiędzy autobusami linii 240 jadącymi z Marek a 112 poruszającymi się w kierunku Żerania po dawnej trasie linii 240.

Tak jak w przypadku linii 199 autobusy linii 245 zostaną skierowane do stacji metra Kondratowicza i dalej do pętli Bródno-Podgrodzie.

Autobusy linii 256 dojadą do najbliższej stacji linii metra M2, czyli stacji Kondratowicza. Będą też kursowały w weekendy. Autobusy razem z linią 240 dowiozą pasażerów z obszaru Lewandowa do metra. Zatrzymają się także na nowym przystanku przy ulicy Malborskiej. Jednocześnie autobusy linii 256 nadal będą dojeżdżać do szkoły przy ulicy Zaułek.

Jak przekazał ZTM, autobusy linii 262 pojadą trasą ustaloną w trakcie konsultacji związanych z otwarciem stacji Trocka. "Termin wprowadzenia zmian uzależniony jest od wybudowania przez Urząd Dzielnicy Targówek przystanków na ulicach Krośniewickiej, Kościeliskiej i Władysława Łokietka" - wyjaśnił.

Wydłużona zostanie trasa linii 326 od strony metra Marymont i ulicy Płochocińskiej do linii metra M2 na os. Bródno (od skrzyżowania ulic Kobiałka i Ruskowy Bród). Autobusy będą kursowały nie tylko w godzinach szczytu, ale także poza nim.

Nowa linia 356, zapewni połączenie Targówka Mieszkaniowego ze szkołami przy ulicy Mieszka I w dni nauki szkolnej oraz połączenie z metrem Osiedla Wilno, po wycofaniu z jego obszaru linii 256.

Autobusy linii 409 i 500 wrócą na trasę podstawową przebiegającą ulicą Kondratowicza, ale do czasu otwarcia dla ruchu tej ulicy w rejonie Szpitala Bródnowskiego, trasa i częstotliwość kursowania będzie taka jak dziś. "Na prośbę pasażerów autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach Niwa oraz Rogowska" - przekazał ZTM.

Autobusy linii 527 będą dowoziły do najbliższej stacji metra Kondratowicza, mieszkańców osiedla Derby. Jak deklaruje ZTM, autobusy będą podjeżdżały na przystanki co pięć minut w szczycie oraz co 10 minut w pozostałych porach. Pomiędzy przystankami CH Targówek a Metro Kondratowicza autobusy pojadą bez zatrzymania na przystankach pośrednich.

ZTM przekazał, że będzie obserwował nowe trasy i połączenia. Analizowane będą dane z bramek metra, ze zliczarek w autobusach oraz z tramwajów.

Część autobusów po otwarciu metra będzie jeździła trasami objazdowymi, bo trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Zdziarskiej i Ostródzkiej na Białołęce, ulicy Kondratowicza na Targówku oraz ulicy marsz. Piłsudskiego w Ząbkach.