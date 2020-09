Przesunięcie niektórych inwestycji w związku z trudną sytuacją finansową zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski nie wykluczył również, że w dłuższej perspektywie możliwa jest podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej. Stolica zwiększy także opłaty za parkowanie w SPPN. Stolica ma również uzależnić wysokość opłat za wywóz śmieci od zużycia wody.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji ws. sytuacji budżetowej stolicy / Wojciech Olkuśnik / PAP

Mówiliśmy, że niestety idą trudne czasy - powiedział Rafał Trzaskowski, dodając, że powodem jest m.in. pandemia koronawirusa oraz "spychanie coraz większej ilości zadań na barki samorządów". Jak zaznaczył, trudne decyzje będą musiały podejmować samorządy w całej Polsce.



Prezydent Warszawy poinformował, że w tym roku dochody miasta spadną o 1,5 mld zł. Na inwestycje planowano w tym roku wydać 3,5 mld zł, jednak po korekcie będzie to jedynie 3,04 mld zł.



Wśród przykładowych skutków kryzysu społecznego i gospodarczego wywołanego pandemią Rafał Trzaskowski wymienił ubytki w wysokości 202 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, jeśli chodzi o sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, 233 mln zł mniej, jeśli chodzi o podatek PIT oraz 126 mln zł, jeśli chodzi o podatek CIT.



To, co najważniejsze, to to, że my - razem z Radą Miasta, z którą podjęliśmy bardzo trudne rozmowy na temat tych decyzji - nie rezygnujemy właściwie z żadnej istotnej inwestycji w Warszawie, niektóre z tych inwestycji po prostu przesuwamy w czasie. Myśmy zaproponowali bardziej radykalny plan przesunięć, natomiast po negocjacjach z radnymi KO ten plan zredukowaliśmy dlatego, że niektóre z tych inwestycji mają absolutnie fundamentalne znaczenie - podkreślił prezydent miasta.



Wśród wymienionych przez prezydenta Warszawy priorytetów znalazły się: budowa metra, Nowego Centrum Warszawy, Szpital Południowy i Bielański oraz nowe szkoły i przedszkola. Trzaskowski dodał jednak, że stacje na Bródnie kończone będą nie do 2022 r., a do 2023 r.

Inwestycje... przesunięte

Przesunięte inwestycje, których realizacja wykroczy poza 2023 r., to m.in. budowa linii tramwajowej na Gocław, pełna realizacja linii tramwajowej łączącej Wilanów z Dworcem Zachodnim, pełna realizacja zmian w centrum miasta takich jak budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości, budowa Sinfonii Varsovia czy obwodnicy Śródmieścia.



Rafał Trzaskowski przekazał, że stolica pozyska finanse m.in. z wynoszącego 1 mld zł długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wynoszącego ponad 300 mln zł kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy. Zadłużenie miasta ma zwiększyć się do ponad 9 mld zł. To decyzja, na którą zgodził się rząd - podkreślił.



Stolica planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania oraz podwyżkę opłat w tej strefie. "Weryfikowane" mają być opłaty za komunikację miejską i śmieci. Mówiliśmy wielokrotnie, że rozszerzamy strefę płatnego parkowania, optymalizujemy ją, będzie podwyższenie opłat - tłumaczył prezydent Trzaskowski.



Stolica ma uzależnić wysokość opłat za wywóz śmieci od zużycia wody. Nie ma tu systemu idealnego, dlatego że idealnym systemem byłoby oparcie tego o wolumen produkowanych śmieci przez mieszkańców, stąd zaczynaliśmy od metra kwadratowego, poprzez ryczałt, teraz będziemy przechodzić na wodę - dodał Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że miasto pracuje nad systemem osłonowym dla rodzin wielodzietnych.



Będziemy również rozmawiali o optymalizacji taryfy komunikacji miejskiej - to jest bardzo trudna dyskusja - zaznaczył. Prezydent Warszawy przypomniał, że inne duże miasta w Polsce podnoszą tego typu opłaty nawet o 30-40 proc.



My na razie tylko rozważamy, przede wszystkim zmianę funkcjonowania biletów i samej taryfy, nie planujemy żadnej dużej podwyżki, ale musimy również o tym z radnymi porozmawiać - powiedział.