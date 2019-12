Łóżka na korytarzach, przepełnione sale, przepracowani lekarze, miesiące oczekiwania na przyjęcie, walka o każdą złotówkę - to trudna rzeczywistość oddziału psychiatrii dziecięcej szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi. Choć miejsc, za które płaci NFZ jest tam 22, to w tym momencie personel ma pod opieką 35 osób. Już raz oddział znalazł się na skraju upadku - udało się go uratować, ale sytuacja nadal jest krytyczna.

Oddział psychiatrii dziecięcej szpitala im. Babińskiego to jedyny taki oddział w województwie łódzkim. Trafiają do niego również pacjenci z innych regionów. Mamy bardzo często dzieci z Mazowsza, Wielkopolski, zdarzają się też pacjenci z Podlasia - opisuje w rozmowie z RMF FM ordynator dr Aleksandra Lewandowska.

Pieniędzy nie było i nie ma

Jednym z głównych problemów jest potężne niedofinansowanie psychiatrii dziecięcej w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci łódzkiemu szpitalowi za 22 łóżka na tym oddziale, tymczasem obecnie pacjentów jest 35. Jesteśmy przepełnieni, zazwyczaj jest to kilkanaście "dostawek". Dzieci leżące na korytarzach to nie jest mit, to rzeczywistość - mówi Aleksandra Lewandowska.

Wolnych miejsc nie ma między innymi dlatego, że dramatycznie rośnie liczba pacjentów przyjmowanych na oddział w trybie nagłym. To dzieci, które np. podejmują próby samobójcze - w przypadku zagrożenia życia nie ma możliwości odroczenia przyjęcia na oddział. W ten sposób "wypychani" z kolejki są ci pacjenci, którzy mieli zostać przyjęci planowo, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Kolejki rosną, system niewydolny

W tej chwili czas oczekiwania na łóżko na łódzkim oddziale psychiatrii dziecięcej wynosi co najmniej 8 miesięcy. Jednak - w związku z koniecznością wspomnianych nagłych przyjęć - ten czas często się wydłuża, nawet o kilka kolejnych miesięcy. To skrajnie trudna sytuacja, żadne z dzieci, które według zaleceń lekarza powinny trafić na oddział, nie może czekać tak długo - każdy dzień zwłoki to kolejny krok ku coraz poważniejszej chorobie, której skutki mogą być śmiertelne.



Przy obecnym, niskim finansowaniu psychiatrii dziecięcej i potężnych brakach kadrowych zmniejszenie tych długich kolejek jest niemożliwe, mówi dr Aleksandra Lewandowska. Mało tego, z roku na rok okres oczekiwania na przyjęcie dziecka w trybie planowym wydłuża się - podkreśla.

Przyczyny takiego stanu rzeczy to nie tylko zła sytuacja na oddziałach psychiatrii dziecięcej. Ogromnym problemem jest zapaść całego publicznego systemu dbania o zdrowie psychiczne dzieci. Wynika to z niewystarczająco rozwiniętej opieki środowiskowej i ambulatoryjnej. Chcę podkreślić, że nie każde dziecko wymagało interwencji psychiatry. Gdyby na wcześniejszych poziomach to dziecko, ta rodzina otrzymała odpowiednią pomoc, to z większością naszych pacjentów w oddziale szpitalnym w ogóle nie musielibyśmy się spotkać - zaznacza dr Lewandowska.

Ludzi brak, problemy się mnożą

Do braku pieniędzy dochodzi również brak personelu. Jak informowaliśmy w RMF FM, w Polsce jest tylko 437 psychiatrów dziecięcych.

Cały czas psychiatrzy dziecięcy są poszukiwani, ale również psychologowie kliniczni, psychoterapeuci pracujący z dziećmi i rodzinami. Znalezienie ich graniczy z cudem, bo jest potężna dysproporcja między warunkami proponowanymi przez NFZ i rynek komercyjny. W warunkach systemu budżetowego trudno pozyskać do pracy nowe osoby - opisuje Aleksandra Lewandowska. Większość z tych, którzy pracują, na co dzień zmaga się z natłokiem obowiązków, zbyt wieloma pacjentami i niską płacą. Wiele oddziałów takich jak łódzki działa tylko dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy ludzi, którym zależy na pacjentach.

Pracownicy oddziału psychiatrii dziecięcej szpitala im. Babińskiego w Łodzi już raz stanęli nad przepaścią. Gdyby nie dyrekcja szpitala, której cudem udało się znaleźć dodatkowe pieniądze, najprawdopodobniej wszyscy straciliby pracę, a ich oddział zostały zamknięty kilka miesięcy temu. Ta groźba cały czas jest realna, bo zaciąganie kolejnych kredytów przez zadłużone szpitale nie rozwiąże problemu - potrzeba przede wszystkim zwiększenia finansowania i zmian systemowych.

Te zmiany, choć obiecane i zaprojektowane przez Ministerstwo Zdrowia wchodzą w życie w ślimaczym tempie. To jest nadal etap prac nad zmianami... de facto, jeśli chodzi o rzeczywistość nic się nie zmieniło. Nadal mamy trudną sytuację, która pogarsza się z miesiąca na miesiąc - podsumowuje dr Lewandowska.