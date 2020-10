1231 policjantów brakuje w komendzie stołecznej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to rekordowy poziom nieobsadzonych etatów od ponad 10 lat. W stolicy wakaty stanowią 14 procent, w okolicznych powiatach - 11.

(zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Tak duże braki przede wszystkim komplikują pracę policjantów, którzy mają więcej obowiązków. Szefostwo stołecznego garnizonu zarzeka się, że nie wpływa to na poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a także szybkość reakcji na zgłoszenia.

Komenda informuje też, że codziennie około 600 funkcjonariuszy odbywa w Warszawie tak zwane staże adaptacyjne - świeżo upieczeni policjanci z całego kraju pełnią głównie służbę patrolową i zmieniają się co kilka tygodni.

A jakie są powody tak wysokiego poziomu wakatów? Według policji, jednym z głównych jest epidemia koronawirusa, bo ograniczyła nowe przyjęcia do służby. Drugi z powodów, to fakt niskiej atrakcyjności finansowej pracy w policji, w porównaniu do oferty na warszawskim rynku zatrudnienia.