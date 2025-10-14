Już niebawem, w ostatni weekend października, czeka nas tradycyjne cofnięcie zegarków o godzinę. Choć zmiana czasu z letniego na zimowy to coroczna rutyna, coraz częściej pojawiają się pytania: czy ma to jeszcze sens? Jakie są korzenie tej praktyki i jaki wpływ ma ona na nasze zdrowie i codzienność? Sprawdzamy, dlaczego wciąż zmieniamy czas i czy jest szansa, by ta tradycja przeszła do historii.

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? To ta data / Shutterstock

Czas zimowy wraca już w nocy z 25 na 26 października 2025 - cofamy zegarki z 3:00 na 2:00 i zyskujemy dodatkową godzinę snu.

Zmiana czasu sięga I wojny światowej, a w Polsce obowiązuje regularnie od lat 70. XX wieku, głównie by oszczędzać energię i lepiej wykorzystać światło dzienne.

Choć większość krajów UE nadal zmienia czas, coraz więcej osób i ekspertów chce zrezygnować z tej praktyki, lecz brak porozumienia hamuje zmiany.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Skąd się wzięła zmiana czasu? Historia i motywacje

Zmiana czasu to temat, który wraca do nas niczym bumerang dwa razy w roku. Pomysł nie jest nowy - sięga czasów I wojny światowej, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono przesunięcie wskazówek zegara, by lepiej wykorzystać światło dzienne i oszczędzać energię. W Polsce zmiana czasu na stałe weszła do kalendarza w 1977 roku, choć wcześniej pojawiała się okresowo, głównie w trudnych momentach, jak wojny czy kryzysy energetyczne.

Głównym powodem była chęć ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przesuwając zegary do przodu wiosną, mogliśmy dłużej korzystać ze słońca, a tym samym w teorii rzadziej zapalać światło w domach i biurach. Jesienią wracamy do czasu zimowego, by lepiej zsynchronizować codzienne aktywności z naturalnym cyklem dnia i nocy.

Jak to działa? Zasady zmiany czasu w Polsce i Europie

W Polsce zegarki przestawiamy regularnie od końca lat 70. XX wieku. Przejście z czasu letniego (CEST) na zimowy (CET) odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października - w tym roku, 2025, będzie to noc z 25 na 26 października. O godzinie 3:00 cofamy zegarki na 2:00. Dla wielu to okazja, by pospać godzinę dłużej, ale dla innych - początek problemów z przestawieniem się na nowy rytm dnia.

Podobne zasady obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej, jednak nie wszędzie zmiana czasu jest normą. Islandia, Rosja, Białoruś, Turcja czy Gruzja już dawno zrezygnowały z tej praktyki, pozostając przy jednym czasie przez cały rok. W UE natomiast zmiana czasu wciąż obowiązuje, choć coraz częściej pojawiają się głosy, by z niej zrezygnować.

Czy zmiana czasu ma jeszcze sens? Fakty i mity

Przez lata głównym argumentem za zmianą czasu była oszczędność energii. Dziś jednak, gdy nasze życie coraz bardziej opiera się na urządzeniach elektronicznych, a oświetlenie LED dominuje w domach i biurach, rzeczywiste korzyści są minimalne. Badania pokazują, że różnica w zużyciu energii jest marginalna i nie uzasadnia już tak szeroko zakrojonej operacji.

Zmiana czasu miała też poprawiać komfort życia i bezpieczeństwo - więcej światła po południu miało zmniejszać liczbę wypadków drogowych i poprawiać nastrój. Jednak współczesne analizy wskazują, że efekty są niejednoznaczne, a uciążliwości coraz bardziej dają się we znaki.

Zdrowie pod zegarem. Jak zmiana czasu wpływa na organizm?

Nie da się ukryć - cofnięcie lub przesunięcie wskazówek zegara to szok dla naszego zegara biologicznego. Najczęściej odczuwamy to poprzez zaburzenia snu - trudności z zasypianiem, wybudzanie się w środku nocy czy ogólne poczucie zmęczenia. Organizm potrzebuje kilku dni, by przestawić się na nowy rytm, co szczególnie dotyka dzieci, seniorów i osoby pracujące w systemie zmianowym.

To jednak nie wszystko. Zmiana czasu może prowadzić do pogorszenia samopoczucia psychicznego - nasilać objawy depresji sezonowej, powodować rozdrażnienie i problemy z koncentracją. Badania potwierdzają też wzrost ryzyka zawałów serca, udarów oraz wypadków drogowych tuż po zmianie czasu, zwłaszcza na letni, gdy śpimy godzinę krócej.

W pierwszych dniach po zmianie czasu spada również efektywność w pracy i nauce - częściej jesteśmy senni i mniej skupieni. Choć większość z nas przyzwyczaja się w ciągu kilku dni, dla wielu to poważne obciążenie.

Czy doczekamy się końca zmiany czasu?

W 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu w całej Unii Europejskiej. Przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, w których większość obywateli opowiedziała się za pozostawieniem jednego, stałego czasu przez cały rok. Mimo to, do dziś nie udało się wprowadzić jednolitych przepisów - zmiana czasu wciąż obowiązuje w większości krajów UE.

Trudności wynikają głównie z braku porozumienia między państwami - część chce zostać przy czasie letnim, inni wolą zimowy. Na razie więc zegarki wciąż będziemy przestawiać, choć coraz więcej osób ma nadzieję, że wkrótce stanie się to tylko wspomnieniem.

Zmiana czasu 2025 - co warto zapamiętać?

W 2025 roku przechodzimy na czas zimowy w nocy z 25 na 26 października. Cofamy wskazówki zegara z 3:00 na 2:00 i zyskujemy dodatkową godzinę snu. Warto jednak pamiętać, że dla wielu z nas to czas, kiedy organizm potrzebuje chwili, by się przystosować. Dbajmy więc o zdrowy sen, dobrą organizację dnia i nie zapominajmy o przestawieniu zegarków!