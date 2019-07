Legendarna niemiecka grupa metalowa Rammstein wystąpi w środę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert od dawna nie ma biletów. Planowane są zmiany w organizacji ruchu, oraz dodatkowe kursy autobusów i tramwajów.

W najbliższą środę zmiana organizacji ruchu w Chorzowie / Marcin Bielecki / PAP

W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w sąsiedztwie stadionu policja zaapelowała w poniedziałek, by uczestnicy koncertu korzystali z komunikacji miejskiej. Organizator przewozów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uruchomi dodatkowe kursy. Część z nich będzie realizowana większymi pojazdami. Są to m.in. linie tramwajowe nr 0, 6, 11, 19 oraz linie autobusowe nr 820, 830 i 840. Ponadto Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) wydłuży obsługiwaną przez linię tramwajową nr 9 trasę oraz skieruje niektóre linie do obsługi przystanku Chorzów AKS.

W związku z koncertem w rejonie stadionu 24 lipca zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W Chorzowie na ulicy Parkowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Katowickiej w kierunku ulicy Kościuszki. Po lewej stronie ul. Parkowej, jadąc od ul. Katowickiej, na odcinku od ronda do ul. Kościuszki, do godz. 02.00 będzie można parkować na tzw. jodełkę. Od godziny 16.30 zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Parkową.

Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe. Bilet parkingowy można zakupić w przedsprzedaży internetowej. Należy go wydrukować i kierować się do strefy parkingowej poprzez współrzędne GPS podane na bilecie. Jeśli nie wszystkie miejsca parkingowe zostaną wykupione w przedsprzedaży internetowej, bilet parkingowy będzie można kupić na miejscu w dniu imprezy, w momencie wjazdu na teren Parku Śląskiego.

Stadion Śląski w Chorzowie był w przeszłości areną koncertów takich gwiazd, jak AC/DC, The Rolling Stones, Metallica, U2, Pearl Jam, Iron Maiden, The Police, Genesis, Red Hot Chili Peppers i Guns N' Roses.