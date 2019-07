Policjanci ze Ścinawy na Dolnym Śląsku zatrzymali pijane małżeństwo, które opiekowało się trójką swoich dzieci. Funkcjonariuszy zaalarmowali pracownicy socjalni i kurator, którzy tego dnia przeprowadzali wizytację.

zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / Archiwum RMF FM

Rodzicom grozi nawet pięć lat więzienia. Małżeństwo trafiło do aresztu, a troje dzieci w wieku od 2 do 12 lat do pogotowia opiekuńczego.

Gdy policjanci wykonali badanie trzeźwości małżonków - alkomat wykazał, że 35-letni mężczyzna ma blisko promil alkoholu w organizmie, natomiast matka dzieci aż 2,4 promila.

Ojciec podczas interwencji był bardzo agresywny, dlatego funkcjonariusze uznali, że taki stan rodziców może zagrażać życiu i zdrowiu ich pociech, zwłaszcza, że w mieszkaniu panował ogólny bałagan.