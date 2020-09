46-letni górnik zginął we wtorek w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Jego ciało znaleziono na dnie szybu. Okoliczności wypadku wyjaśnia specjalny zespół ekspertów.

Zwłoki mężczyzny znaleziono podczas inspekcji szybu należącego do kopalni. Najpierw na jednym z dźwigarów specjaliści dokonujący tzw. rewizji szybu zauważyli górniczą lampę.



Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Ciało górnika znaleziono w tzw. rząpiu, czyli na dnie szybu. Na razie nie wiemy, jak doszło do wypadku - powiedział PAP Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.



Okoliczności zdarzenia wyjaśnia specjalny zespół ekspertów, z udziałem przedstawicieli kopalni oraz nadzoru górniczego. O wypadku poinformowano także prokuraturę oraz inspekcję pracy.



Ponad tysiąc wypadków w tym roku

Z danych Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że zmarły we wtorek górnik to dziewiąta w tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim górnictwie i piąta w kopalniach węgla kamiennego.

Do śmiertelnych wypadków doszło w tym roku - oprócz Zofiówki - także w kopalniach węgla kamiennego: Ziemowit, Bobrek, Janina i Marcel, a ponadto w należących do KGHM kopalniach rud miedzi Rudna i Lubin oraz w odkrywkowych zakładach górniczych Drahle III w woj. podlaskim oraz Turów.



Od początku tego roku do końca lipca w całym górnictwie doszło do 1105 rozmaitych wypadków, w tym 911 w kopalniach węgla kamiennego - w 11 przypadkach górnicy doznali ciężkich obrażeń.



W całym ub. roku w górnictwie zginęły 23 osoby, z czego 16 w kopalniach węgla kamiennego. Doszło do 2326 wypadków, w tym 10 ciężkich.