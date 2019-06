Pracownik obsługi przenośnika ścianowego zginął w nocy ze środy na czwartek w wyniku wypadku, do którego doszło w kopalni Knurów–Szczygłowice – poinformowały służby kryzysowe wojewody śląskiego.

To w kopalnia Knurów - Szczygłowice doszło do wypadku / Andrzej Grygiel / PAP

Jak wynika z czwartkowego porannego raportu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wypadek nastąpił o godz. 0.30 na poziomie 850 m kopalni Knurów-Szczygłowice w Knurowie (Śląskie). Zakład ten należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

To dziesiąta w tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim przemyśle wydobywczym, a siódma w kopalniach węgla kamiennego.



Do poprzedniego śmiertelnego wypadku w śląskich kopalniach doszło 27 marca w również należącej do JSW kopalni Pniówek. 33-letni górnik zginął tam podczas prac likwidacyjnych w rejonie ściany wydobywczej ok. 900 metrów pod ziemią.



Najtragiczniejszym ubiegłorocznym wypadkiem górniczym było majowe tąpnięcie w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło pięciu górników. Ponadto 20 grudnia ub. roku w czeskiej kopalni CSM Stonawa wybuch metanu zabił 13 górników, wśród nich 12 Polaków.