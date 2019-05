Co najmniej dziewięciu górników jest uwięzionych w zalanej kopalni rudy żelaza w północno-wschodnich Chinach – poinformowały chińskie media. Ratownikom udało się zlokalizować pięć z tych osób. Trwają intensywne poszukiwania czterech pozostałych.

Kopalnia Cuihongshan w powiecie Xunke w prowincji Heilongjiang została zalana we wczesnych godzinach rannych czasu lokalnego. Pracowało w niej wówczas 43 górników.

Około południa portal internetowy dziennika "Zhongguo Qingnian Bao" podał, powołując się na lokalne władze, podał, że z kopalni udało się już bezpiecznie wydostać 34 osoby. Na miejscu trwa akcja ratowniczo-poszukiwawcza - dodano.



Chińskie kopalnie, szczególnie kopalnie węgla, należą do najniebezpieczniejszych na świecie, choć w ostatnich latach liczba ofiar śmiertelnych wśród chińskich górników znacznie spadła.



Według oficjalnych danych w 2017 roku w chińskich kopalniach węgla doszło do 219 wypadków, w których zginęło 375 osób, co oznacza spadek liczby ofiar o 28,7 proc. w porównaniu z rokiem 2016. W pierwszej dekadzie XXI wieku w Chinach notowano kilka tysięcy ofiar śmiertelnych wypadków w kopalniach węgla rocznie.