Po kilkugodzinnych poszukiwaniach płetwonurkowie odnaleźli i wydobyli z wody ciało 18-latka ze Szkocji. Młody mężczyzna zaginął podczas kąpieli w mazurskim jeziorze Dargin.

Jezioro Dargin / Jerzy Ochoński / PAP

Ciało poszukiwanego odnaleźli i wydobyli z jeziora około godz. 20.30 płetwonurkowie ze straży pożarnej.

Według policji, kilka godzin wcześniej służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na jeziorze Dargin w pobliżu miejscowości Pieczarki doszło prawdopodobnie do utonięcia młodego mężczyzny.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że jachtem pływała grupa znajomych w wieku 18-20 lat. Część załogi zeszła z pokładu po drabince do wody, żeby popływać z dala od brzegu.



Jeden z nich w pewnym momencie zaczął tonąć i zniknął pod wodą. Pozostali próbowali udzielić mu pomocy, ale nie udało się. Dlatego zawiadomili służby - relacjonowała Agnieszka Filipska z policji w Węgorzewie. Według niej, ofiara to 18-letni mieszkaniec Szkocji.



Jak przekazał PAP st. kpt. Ireneusz Lalak z węgorzewskiej straży pożarnej, ciało poszukiwanego odnaleziono około 300-400 metrów od brzegu, na głębokości 19 metrów.



W akcji poszukiwawczej, prowadzonej z użyciem sonarów, uczestniczyły dwie grupy wodno-nurkowe PSP, łódź ratownicza i karetka wodna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policja.



Okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury z Giżycka.



Według policji w sobotę utonęło siedem osób na terenie województw: świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 186 utonięć.