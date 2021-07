Przez ponad trzy tygodnie Gdańskiem będą rządzić kupcy, artyści i branża gastronomiczna. Rozpoczął się tam 761. Jarmark św. Dominika, który potrwa do 15 sierpnia.

761. Jarmark św. Dominika rozpoczął się w Gdańsku / Jan Dzban / PAP

Dziś kupcy przejęli symbolicznie klucze do bram Gdańska na czas trwania imprezy - informuje portal gdansk.pl. Ceremonię zakończyło odegranie hymnu Jarmarku, złożonego w tym roku z 761 nut (jest ich zawsze tyle, ile lat ma wydarzenie). Chwilę później, w samo południe, hymn ten w wykonaniu gdańskiego zespołu Tubicinatores Gedanenses rozbrzmiał ze schodów Dworu Artusa i z okien. Następnie wyruszyły tradycyjne, barwne parady prowadzące na Ołowiankę, Skwer Świętopełka i Skwer Heweliusza, do których dołączyły tłumy widzów.

Wśród licznych postaci pojawił się Złoty Hermes, patron kupców oraz Karmazynowy Kogut - symbol Jarmarku św. Dominika, a także postaci alegoryczne, kuglarze, żonglerzy oraz grupy rekonstrukcyjne: Garnizon Gdańsk, Kompania Kaperska i Patrycjuszki. Bóg mórz i oceanów - Neptun - także przyłączył się do przemarszu.

Aby tradycji stało się zadość, na trzy tygodnie przekazujemy klucze do grodu nad Motławą na ręce Międzynarodowych Targów Gdańskich, żebyście pilnowali porządku w mieście, ale także czynili je kolorowy i wesołym - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska podczas ceremonii otwarcia 761. Jarmarku św. Dominika.

Jutro na Długim Targu odbędzie się Święto Chleba. Piekarze i cukiernicy staną do rywalizacji na najlepszy wypiek. Będzie też konkurs na najsmaczniejszy chleb domowej roboty.

Będzie to konkurs dla amatorów pieczenia chleba, bo dzisiaj jest to modne. Na pewną będzie różnorodność wypieków. Na razie każdy trzyma to w tajemnicy - mówił reporterowi RMF FM Kubie Kałudze, znany gdański piekarz Andrzej Szydłowski, honorowy prezydent Światowej Unii Piekarzy i Cukierników.

Stoiska handlowe Jarmarku czynne są codziennie, do 15 sierpnia, w godz. 10 - 20.

Każdy znajdzie coś dla siebie

W programie tegorocznego Jarmarku znajdują się pozycje, przeznaczone zarówno dla tych, którzy wolny czas wolą spędzać spokojnie, familijnie, ale też dla tych, którzy stale poszukują emocji i aktywnych działań.



Właśnie dlatego motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia są kolory życia - obrazują one wielobarwność Jarmarku. Nowa kolorystyka w logotypie Jarmarku świętego Dominika symbolizuje odcienie bałtyckiego bursztynu. Bo tak jak różne są odcienie bursztynu, tak różnorodne atrakcje zostaną przygotowane dla wszystkich.

Bezpieczeństwo na Jarmarku

Sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo gości Jarmarku Św. Dominika. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA jako organizator Jarmarku gwarantuje, podobnie jak w roku ubiegłym, wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur związanych z tego typu wydarzeniami w plenerze. Teren poszczególnych imprez będzie wygrodzony celem kontrolowania ilości uczestników. Ograniczenia będą również w strefie gastronomicznej - tam do dyspozycji gości będzie 75 proc. miejsc. Bez zmian zostają zasady zachowania dystansu oraz dezynfekcja, a także obowiązek noszenia maseczek w miejscach, gdzie niemożliwe będzie zachowanie bezpiecznych odległości.

Historia jarmarku

Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga roku 1260, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta ich założyciela. W jednym z najstarszych opisów jarmarku z XVI wieku, nuncjusz papieski Giulio Ruggieri pisał tak: W miesiącu sierpniu odbywa się wielki Jarmark od św. Dominika, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy, i wtedy zawija do portu 400 okrętów naładowanych winem francuskim i hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami portugalskimi, cyną i suknem angielskim. Na Jarmark zewsząd przybywali też cyrkowcy, akrobaci i trupy aktorskie. Pokazywane były rozmaite dziwy, egzotyczne zwierzęta, a nawet podobno... syreny.

Jarmark św. Dominika odbywał się corocznie przez kilka następnych wieków, stając się ważnym świętem dla miasta. Tę tradycję przerwała II wojna światowa. Powrócono do niej w 1972 roku. I to właśnie wtedy symbolem jarmarku stał się kogut.

Dziś uroczyste otwarcie Jarmarku obwieszcza światu specjalnie napisany hejnał, do którego każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał "starzeje się" razem z Jarmarkiem. W tym roku miał 761 nut. W tak historycznej oprawie prezydent miasta przekazuje kupcom klucz do bram Gdańska.