Niezmiennie w wakacje, niezmiennie przez 3 tygodnie, w samym sercu Gdańska odbędzie się jedna z najpopularniejszych i najstarszych imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym - z 761-letnią tradycją. Jarmark świętego Dominika rozpocznie się w Gdańsku w sobotę 24 lipca i potrwa do 15 sierpnia.

/ Facebook

Jarmark św. Dominika to wydarzenie skierowane dla wszystkich - małych i dużych. Łącząc pokolenia, łączy ludzi.

Bardzo się cieszę, że mimo pandemii podtrzymujemy tradycję. Jest to bardzo ważny sygnał płynący stąd, z miasta, które zawsze stało handlem, tradycjami kupieckimi - powiedziała prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Dlatego też już po raz 761 organizujemy Jarmark św. Dominika. Chcemy wspierać przedsiębiorców, dać impuls, a jednocześnie przyciągać jak najwięcej turystów. Bo marka gdańskiego jarmarku to jedna z tych najbardziej rozpoznawalnych w Polsce marek jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, artystyczne i handlowe.



Gdańszczanie i turyści odwiedzający Jarmark św. Dominika czerpią z oferty instytucji kultury, rozrywki, korzystają z hoteli, gastronomii i transportu - podkreśla organizator Jarmarku, Andrzej Bojanowski, Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. To wszystko z ekonomicznego punktu widzenia jest bardzo korzystne dla rozwoju gospodarki i stanu zatrudnienia w mieście. Badamy jakie efekty przynosi jarmark i wg szacunków w ciągu 3 tygodni to wydarzenie generuje ok 750 mln zł przepływu między poszczególnymi gałęziami gospodarki. W tym czasie Gdańsk średnio odwiedza ok. 1,5 mln gości - dodał.



W programie tegorocznego Jarmarku znajdują się pozycje, przeznaczone zarówno dla tych, którzy wolny czas wolą spędzać spokojnie, familijnie, ale też dla tych, którzy stale poszukują emocji i aktywnych działań.



Właśnie dlatego motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia są kolory życia - obrazują one wielobarwność Jarmarku. Nowa kolorystyka w logotypie Jarmarku świętego Dominika symbolizuje odcienie bałtyckiego bursztynu. Bo tak jak różne są odcienie bursztynu, tak różnorodne atrakcje zostaną przygotowane dla wszystkich.



Tradycja połączona z nowościami - program

Po raz pierwszy na Jarmarku funkcjonować będzie stragan Dominikański - poinformował przeor gdańskiego klasztoru dominikanów Ojciec Michał Osek OP. W zlokalizowanym przy ulicy Pańskiej straganie nabyć będzie można produkty związane i wykonywane przez braci z klasztorów z całej Polski, w tym m.in. wino wytwarzane przez dominikanów z Sandomierza. Sercem duchowym Jarmarku będzie kościół św. Mikołaja, który otwiera się na zwiedzających wraz z nowymi eksponatami odnalezionymi podczas prac archeologicznych, podkreślił przeor gdańskich dominikanów - dodał.



Atrakcje znane z lat ubiegłych zaskoczą zmianą konwencji, aby lepiej oddawały charakter ich lokalizacji i spełniały oczekiwania gości odwiedzających Jarmark św. Dominika.



Tegoroczny program Jarmarku będzie opierał się na kameralnych wydarzeniach. Tych, które są już znane i bardzo lubiane, a także premierowych, które mam nadzieję również przypadną do gustu naszym gościom - zaznaczyła szefowa programowa Jarmarku Izabela Szopińska z Międzynarodowych Targów Gdańskich. Charakter programu staraliśmy się dostosować do specyfiki miejsca, gdzie będzie on realizowany. Do znanych już Przystanków: Skwer Świętopełka i Ołowianka dołączyły nowe lokalizacje - Przystanek Skwer Heweliusza, Przystanek Targ Rybny oraz Przystanek Łąkowa.



Nowym odcieniem Jarmarku będzie m.in. weekendowe siatkarskie święto, które będzie miało miejsce na wspomnianym Przystanku Ołowianka. Siatkówka nie została wybrana przez przypadek - już we wrześniu Gdańsk będzie jednym z miast - gospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej! Kilka dni później w tej samej lokalizacji barwy fortepianu odsłoni Mikołaj Sikała podczas swojego recitalu. Zaś w ostatni weekend Jarmarku odbędzie się tam prawdziwe żeglarskie święto - zlot Baltic Sail!



Na Jarmarku zawita również klasyka komiksu legendarnego Janusza Christy. W cyklu "Kajko i Kokosz na Dominiku" coś dla siebie odnajdą i starsi i młodsi - aktywności obejmować będą m.in. wystawę, grę miejską oraz spotkanie z tytułowymi bohaterami komiksu!



Samorząd województwa pomorskiego przez cały czas trwania jarmarku zaprasza na uliczkę Pomorską. W ramach Strefy Pomorskiej w jednym miejscu znajdziemy bogactwo kulturowe i kulinarne całego Pomorza - powiedział wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Na ulicy Szerokiej zlokalizowani będą wystawcy zatrudniający osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne i inni - w ramach podmiotów ekonomii społecznej.



761 lat tradycji jednak zobowiązuje - również w tym roku wydarzenie tradycyjnie otworzy oficjalne przekazanie kupcom klucza do bram miasta przez Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska. Uroczystość odbędzie się 24 lipca o 11:30 i będzie możliwa do obejrzenia online. Zaraz po niej, o godzinie 12:00 w przestrzeni ulic miasta rozpocznie się parada otwarcia.



Tradycyjnie na Jarmarku św. Dominika gościć będzie Święto Chleba. XXVI edycja tego wydarzenia odbędzie się 25 lipca na Długim Targu. W programie wydarzenia m.in. konkurs na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku czy konkurs na Smakołyk Święta Chleba. 8 sierpnia odbędzie się impreza podczas której będzie można wspierać potrzebujących "Dzień dla Hospicjum" to m.in. licytacja MODA z SERCEM, gdzie będzie można wylicytować ubrania znanych projektantów.



Bezpieczeństwo na Jarmarku

Sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo gości Jarmarku Św. Dominika. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA jako organizator Jarmarku gwarantuje, podobnie jak w roku ubiegłym, wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur związanych z tego typu wydarzeniami w plenerze. Teren poszczególnych imprez będzie wygrodzony celem kontrolowania ilości uczestników. Ograniczenia będą również w strefie gastronomicznej - tam do dyspozycji gości będzie 75 proc. miejsc. Bez zmian zostają zasady zachowania dystansu oraz dezynfekcja, a także obowiązek noszenia maseczek w miejscach, gdzie niemożliwe będzie zachowanie bezpiecznych odległości.



Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Jarmark zmienia się nie tylko programowo, ale również wizualnie. Zmodernizowana infrastruktura, nowe lokalizacje - to wszystko po to, aby jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość wydarzenia. Organizacja Jarmarku to też inwestycje, m.in. 84 nowe funkcjonalne domki, wykonane z naturalnych materiałów, inspirowane lokalnymi wzorami.



Przygotowując Jarmark niezwykle istotne są dla nas uwagi przekazywane przez mieszkańców - podkreśla Dariusz Słodkowski - szef projektu Jarmark św. Dominika. Dzięki temu już przy okazji tegorocznej edycji udało się wprowadzić szereg udogodnień, zarówno dla mieszkańców jak i naszych gości. Jarmark zajmie rekordową przestrzeń 45 tys. metrów kwadratowych, na którym znajdzie się 650 stoisk. Przypomnę tylko, że jeszcze kilka lat temu na obszarze 30 tys. m2 znajdowało się ok. 1000 stoisk. Takie zmiany oznaczają lepszą ekspozycję stoisk, ale też i większy komfort oraz bezpieczeństwo dla zwiedzających i sprzedawców.



Wśród wystawców znajdą się firmy nie tylko z Polski, ale również z Litwy, Mołdawii, Słowacji, Turcji, Włoch czy Azerbejdżanu.

Historia jarmarku

Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga roku 1260, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta ich założyciela. W jednym z najstarszych opisów jarmarku z XVI wieku, nuncjusz papieski Giulio Ruggieri pisał tak: W miesiącu sierpniu odbywa się wielki Jarmark od św. Dominika, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy, i wtedy zawija do portu 400 okrętów naładowanych winem francuskim i hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami portugalskimi, cyną i suknem angielskim. Na Jarmark zewsząd przybywali też cyrkowcy, akrobaci i trupy aktorskie. Pokazywane były rozmaite dziwy, egzotyczne zwierzęta, a nawet podobno... syreny.

Jarmark św. Dominika odbywał się corocznie przez kilka następnych wieków, stając się ważnym świętem dla miasta. Tę tradycję przerwała II wojna światowa. Powrócono do niej w 1972 roku. I to właśnie wtedy symbolem jarmarku stał się kogut.

Dziś uroczyste otwarcie Jarmarku obwieszcza światu specjalnie napisany hejnał, do którego każdego roku dopisywana jest kolejna nuta. I tak hejnał "starzeje się" razem z Jarmarkiem. W tym roku będzie miał 760 nut. W tak historycznej oprawie prezydent miasta przekazuje kupcom klucz do bram Gdańska.