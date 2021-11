To będzie wyjątkowa, patriotyczna impreza. 11 listopada o godzinie 12:00 znowu spotkamy się na krakowskim Rynku, by wziąć udział w V Ogólnopolskim Śpiewaniu Biało-Czerwonych Piosenek.

Największe polskie utwory, które przez lata skradły wasze serca, będziecie mogli wykonać wspólnie z największymi gwiazdami. Pojawią się: Viki Gabor, Marta Gałuszewska, Piotr Kupicha i zespół Feel, Three of Us oraz legendarny zespół De Mono!

Takiej energii nie da się powtórzyć, dlatego musicie pojawić się na Rynku w Krakowie już 11 listopada. Stańcie "Razem" z nami i "Pokażcie, na co was stać". Bawmy się "Póki na to czas"! Wielkie karaoke zaczynamy punktualnie o 12:00!

Tradycyjnie zaczniemy od hymnu, a potem będą dźwięki największych polskich przebojów w wykonaniu naszych gwiazd.





Jeśli jednak nie możecie tego dnia pojawić się na naszym Ogólnopolskim święcie piosenki, to słuchajcie naszej relacji z wydarzenia na RMF FM lub na RMFon! Zaglądajcie też na Facebooka i Instagrama RMF FM, bo tam będzie na was czekać transmisja na żywo!

11 listopada bądźcie razem z nami, niech połączy nas muzyka. Tego dnia cała Polska bawi się z RMF FM!