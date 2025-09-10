Na godzinę 8 premier Donald Tusk zwołał pilne posiedzenie rządu. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział naradę w BBN z udziałem szefa rządu. W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Premier Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Pilne posiedzenia rządu i BBN

W związku z agresją Rosji premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 8.00.

"Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa" - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka po godz. 6.20 na portalu X.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego niebawem poprowadzi odprawę z udziałem premiera Donalda Tuska.

"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych" - oświadczył prezydent Nawrocki we wpisie na platformie X.

"Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - podkreślił Nawrocki.

