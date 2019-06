Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami w woj. lubuskim i w zachodniej oraz centralnej części woj. wielkopolskiego. Temperatura wyniesie tam w niedzielę nawet 36 st.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W regionach objętych alertami trzeciego stopnia w sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 st., a w niedzielę - od 34 do 36 st. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 18 st. Jak podaje IMGW, stopień ostrzeżenia został zmieniony ze względu na wyższą temperaturę minimalną i maksymalną w niedzielę, niż te prognozowane wcześniej.

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu - ostrzega Instytut. Zaleca też najwyższą ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - apeluje IMGW.

Instytut wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach: śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim (bez południowej części) i małopolskim (bez powiatu tatrzańskiego) oraz południowej części woj. mazowieckiego, północno-centralnej części woj. dolnośląskiego i wschodnio-centralnej części woj. opolskiego. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień 30-34 st., a minimalną w nocy - od 17 do 20 st.

Zagrożenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - apeluje Instytut.

Alerty pierwszego stopnia przed upałem obowiązują na Pomorzu Zachodnim (oprócz powiatów gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego). W tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. do 33 st. W nocy termometry pokażą minimum 14-17 st.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają z kolei, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Również zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów IMGW.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.