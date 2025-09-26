W przypadku najmniejszych podejrzeń warto skontaktować się bezpośrednio z bankiem i unikać klikania w linki otrzymane w wiadomościach e-mail lub SMS od nieznanych nadawców.

Fałszywe strony Banku BPS

Pamiętajmy - cyberprzestępcy często podszywają się pod zaufane instytucje, a świadomość użytkowników jest kluczowa w ochronie własnych środków.