Pojawiły się fałszywe strony Banku BPS, które wyłudzają dane klientów, by ogołocić ich konta. "Wprowadzenie loginu i hasła grozi utratą środków" - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić wszystkie środki.
KNF apeluje o szczególną ostrożność i dokładne sprawdzanie adresu strony, na której dokonujemy logowania.
"Cyberprzestępcy przygotowali fałszywe strony podszywające się pod Bank BPS. Wprowadzenie tam swojego loginu i hasła grozi utratą Waszych środków. Bądźcie ostrożni i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony, na której się znajdujecie" - czytamy w komunikacie.