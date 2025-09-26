Pojawiły się fałszywe strony Banku BPS, które wyłudzają dane klientów, by ogołocić ich konta. "Wprowadzenie loginu i hasła grozi utratą środków" - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić wszystkie środki.

Zobacz również:

KNF apeluje o szczególną ostrożność i dokładne sprawdzanie adresu strony, na której dokonujemy logowania. 

"Cyberprzestępcy przygotowali fałszywe strony podszywające się pod Bank BPS. Wprowadzenie tam swojego loginu i hasła grozi utratą Waszych środków. Bądźcie ostrożni i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony, na której się znajdujecie" - czytamy w komunikacie.

W przypadku najmniejszych podejrzeń warto skontaktować się bezpośrednio z bankiem i unikać klikania w linki otrzymane w wiadomościach e-mail lub SMS od nieznanych nadawców.

Pamiętajmy - cyberprzestępcy często podszywają się pod zaufane instytucje, a świadomość użytkowników jest kluczowa w ochronie własnych środków.

  • Korzystaj wyłącznie z oficjalnej strony internetowej Banku BPS.
  • Nie klikaj w podejrzane linki przesłane w wiadomościach e-mail lub SMS od nieznanych nadawców.
  • Nigdy nie podawaj wrażliwych danych (np. loginu, hasła, numeru PESEL) na stronach internetowych - zwłaszcza jeśli dotyczą bankowości elektronicznej.
  • Dbaj o swoje bezpieczeństwo - cyberprzestępcy działają podstępnie.