Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Można się ich spodziewać na zachodzie, północy i w centrum kraju.

Ostrzeżenia nie obejmują Podlasia, Lubelszczyzny, południa Mazowsza, Podkarpacia, Małopolski i Śląska. IMGW ostrzega, że na pozostałym obszarze kraju po południu i wieczorem wystąpią burze. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może padać grad.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 14 do 19 st. C, przy opadach deszczu i burzach prognozowany jest spadek temperatury do 9 st. C. W rejonach podgórskich Karpat będzie około 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz porywy wiatru wyniosą od 70 km/h do 90 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.