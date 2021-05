13 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem na terenie Kopalnia Węgla Brunatnego w Rogowcu k. Bełchatowa (Łódzkie). Zapalił się taśmociąg. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została jeszcze opanowana.

Kłęby dymu nad Bełchatowem

Jak przekazał PAP rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, do pożaru doszło na terenie Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu. Zapalił się taśmociąg, który jest na wysokości około 30 metrów. To taśmociąg, którym transportowany jest węgiel do bloku energetycznego

Na razie nie ma informacji ani o ewentualnych poszkodowanych, ani o potrzebie ewakuacji - mówi jeden ze strażaków reporterowi RMF FM, Marcinowi Buczkowi. Jak informuje PGE Polska Grupa Energetyczna, przyczynę pożaru wyjaśni specjalnie powołana komisja.

Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości. Jest on mniej więcej na wysokości wieżowca. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została opanowana. W akcję zaangażowany jest podnośnik i drabina - poinformował.

Pożar Elektrowni Bełchatów

Kolejna awaria w Bełchatowie

To kolejna awaria w Elektrowni Bełchatów. W poniedziałek ok. godz. 16.30 doszło do zakłócenia na stacji elektroenergetycznej Rogowiec, należącej dooperatora przesyłu energii, PSE. Wskutek zadziałania automatyki stacyjnej nastąpiło wyłączenie 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE GiEK. Utracono 3.640 MW mocy.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio w środę poinformował, że przyczyną awarii był błąd ludzki.

Elektrownia Bełchatów jest największym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Produkuje ponad 20 proc. krajowej energii. Trafia ona do ponad 11 mln gospodarstw domowych.